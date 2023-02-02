Газета
Политика

Иран обвинил Израиль в атаке дронов на военный объект в Исфахане

Ведомости

За атакой беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан стоит Израиль, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани, передает ISNA. Об этом дипломат сообщил в письме генсеку и временному председателю Совбеза всемирной организации.

«Предварительное расследование показывает, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на комплекс мастерских министерства обороны в городе Исфахан, и действия этого режима нарушают международное право и осуждаются», – говорится в письме.

В документе Иравани ссылается в том числе на заявления властей Израиля в январе о готовности нанести удар по иранской инфраструктуре, в том числе ядерным объектам. Иран, добавил дипломат, имеет право защищать свою безопасность и «решительно реагировать» на правонарушения со стороны Израиля.

29 января в иранском Исфахане, третьем по величине городе Ирана, было совершено нападение на объекты минобороны страны тремя боевыми дронами. В ходе отражения атаки один беспилотник был сбит, а остальные два попали в оборонительные ловушки и взорвались. В заявлении министерства обороны Ирана атаку назвали «неудачной». 31 января местные СМИ сообщили, что иранские спецслужбы определили производителя беспилотников.

При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США ранее уже назвала Израиль причастным к атаке. Кроме того, в Иране выразили подозрение, что одной из стран, причастных к атаке, могла быть Украина. Москва нападение осудила, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские службы стараются получить полную картину произошедшей в Иране атаки беспилотников.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных