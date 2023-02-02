Иран обвинил Израиль в атаке дронов на военный объект в Исфахане

При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США ранее уже назвала Израиль причастным к атаке. Кроме того, в Иране выразили подозрение, что одной из стран, причастных к атаке, могла быть Украина. Москва нападение осудила, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские службы стараются получить полную картину произошедшей в Иране атаки беспилотников.