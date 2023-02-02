Иран обвинил Израиль в атаке дронов на военный объект в Исфахане
За атакой беспилотников на военный объект в иранском городе Исфахан стоит Израиль, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани, передает ISNA. Об этом дипломат сообщил в письме генсеку и временному председателю Совбеза всемирной организации.
«Предварительное расследование показывает, что сионистский режим несет ответственность за террористическое нападение на комплекс мастерских министерства обороны в городе Исфахан, и действия этого режима нарушают международное право и осуждаются», – говорится в письме.
В документе Иравани ссылается в том числе на заявления властей Израиля в январе о готовности нанести удар по иранской инфраструктуре, в том числе ядерным объектам. Иран, добавил дипломат, имеет право защищать свою безопасность и «решительно реагировать» на правонарушения со стороны Израиля.
29 января в иранском Исфахане, третьем по величине городе Ирана, было совершено нападение на объекты минобороны страны тремя боевыми дронами. В ходе отражения атаки один беспилотник был сбит, а остальные два попали в оборонительные ловушки и взорвались. В заявлении министерства обороны Ирана атаку назвали «неудачной». 31 января местные СМИ сообщили, что иранские спецслужбы определили производителя беспилотников.
При этом газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США ранее уже назвала Израиль причастным к атаке. Кроме того, в Иране выразили подозрение, что одной из стран, причастных к атаке, могла быть Украина. Москва нападение осудила, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские службы стараются получить полную картину произошедшей в Иране атаки беспилотников.