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Иран установил производителя атаковавших страну дронов

Ведомости

Силы безопасности Ирана определили производителя беспилотников, атаковавших военный объект в городе Исфахан. Об этом сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на близкие к высшему совету нацбезопасности Ирана источники.

Установить производителя сотрудникам нацбезопасности позволил анализ корпуса, двигателя и навигационной системы одного из БПЛА, оставшегося после нападения, говорится в сообщении. При этом производитель беспилотника в заметке не приводится.

29 января в иранском городе Исфахан было совершено нападение на объекты минобороны страны тремя боевыми дронами. В ходе отражения атаки один беспилотник был сбит, а остальные два попали в оборонительные ловушки и взорвались. В заявлении министерства обороны Ирана атаку назвали «неудачной».

Официально Иран не сообщал о подозреваемых в нападении, но газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США назвала Израиль причастным к атаке. Кроме того, в Иране выразили подозрение, что одной из стран, причастных к атаке, могла быть Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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