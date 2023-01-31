Иран установил производителя атаковавших страну дронов
Силы безопасности Ирана определили производителя беспилотников, атаковавших военный объект в городе Исфахан. Об этом сообщило иранское агентство ISNA со ссылкой на близкие к высшему совету нацбезопасности Ирана источники.
Установить производителя сотрудникам нацбезопасности позволил анализ корпуса, двигателя и навигационной системы одного из БПЛА, оставшегося после нападения, говорится в сообщении. При этом производитель беспилотника в заметке не приводится.
29 января в иранском городе Исфахан было совершено нападение на объекты минобороны страны тремя боевыми дронами. В ходе отражения атаки один беспилотник был сбит, а остальные два попали в оборонительные ловушки и взорвались. В заявлении министерства обороны Ирана атаку назвали «неудачной».
Официально Иран не сообщал о подозреваемых в нападении, но газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США назвала Израиль причастным к атаке. Кроме того, в Иране выразили подозрение, что одной из стран, причастных к атаке, могла быть Украина.