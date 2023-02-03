СМИ: Берлин может одобрить поставки танков Leopard 1 Украине
Правительство ФРГ одобрило поставки Украине танков Leopard 1 из своих запасов, выяснила газета Sueddeutsche Zeitung.
Основной боевой танк Leopard 1 является предшественником Leopard 2, о поставках которого Берлин объявил 25 января.
Немецкие промышленные компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft намерены отремонтировать находящиеся на хранении танки и продать их после этого Украине, отмечает издание. При этом агентство DPA указывает, что формально этот шаг еще не согласован, передает ТАСС.
Помимо этого утверждается, что Германия ведет переговоры с Катаром по выкупу своих 15 самоходных зенитных установок Gepard для их дальнейшей отправки Украине. Как отмечает издание, в минобороны ФРГ считают, что эти машины «хорошо зарекомендовали» себя в боевых действиях на Украине, поэтому необходимо поставить больше Gepard для ВСУ, а также снарядов для них, однако переговоры с Катаром и Бразилией пока ни к чему не привели.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна не заинтересована в поставке по просьбе Германии боеприпасов для Gepard. Аналогичное решение было принято и в отношении боеприпасов для танков Leopard 1, передавала газета Folha de S.Paulo. По информации издания, запрос правительства ФРГ рассматривался на совещании да Силвы с руководством минобороны страны.
Бразильский президент аргументировал свой отказ желанием «не провоцировать» Россию. На вооружении у Бразилии есть 261 такая бронемашина, еще 500 – у Греции и 397 – у Турции. На складах немецкого концерна Rheinmetall есть 88 таких танков, отмечало издание.