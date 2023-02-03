СМИ: Берлин может одобрить поставки танков Leopard 1 Украине

Помимо этого утверждается, что Германия ведет переговоры с Катаром по выкупу своих 15 самоходных зенитных установок Gepard для их дальнейшей отправки Украине. Как отмечает издание, в минобороны ФРГ считают, что эти машины «хорошо зарекомендовали» себя в боевых действиях на Украине, поэтому необходимо поставить больше Gepard для ВСУ, а также снарядов для них, однако переговоры с Катаром и Бразилией пока ни к чему не привели.