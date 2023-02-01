Песков одобрил идею вознаграждений за уничтоженные западные танки

По его словам, это лишний раз свидетельствует о том «единении, о том желании» всех в меру возможностей способствовать ходу спецоперации и достижению основных целей. «А что касается всех этих танков, то, как мы уже говорили, будут их жечь, конечно. А тем более, если будут такие поощрительные меры, я думаю, энтузиастов будет еще больше», – заключил он.