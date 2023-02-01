Песков одобрил идею вознаграждений за уничтоженные западные танки
Идея главы Забайкальского края Александра Осипова о выплатах военным за захваченные и уничтоженные танки Leopard и Abrams лишний раз свидетельствует о желании всех в меру возможностей способствовать ходу спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что пока этой техники нет и де-факто не может быть. Очевидно, что потребуется какой-то период подготовки. Вместе с тем мы видим, скажем так, аналогичные инициативы, которые озвучиваются и по линии бизнеса, называются разные суммы за сожженную, уничтоженную технику, за захваченную технику и т. д.», – отметил представитель Кремля.
По его словам, это лишний раз свидетельствует о том «единении, о том желании» всех в меру возможностей способствовать ходу спецоперации и достижению основных целей. «А что касается всех этих танков, то, как мы уже говорили, будут их жечь, конечно. А тем более, если будут такие поощрительные меры, я думаю, энтузиастов будет еще больше», – заключил он.
25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams, уточнив, что поставки военной техники займут месяцы. Позже президент США Джо Байден сообщил, что объем нового пакета военной помощи составит $400 млн. Он подчеркнул, что действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России. В тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. В заявлении канцлера ФРГ Олафа Шольца говорится, что Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину.
30 января Осипов подписал постановление о выплатах от 100 000 до 3 млн руб. забайкальцам за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams в СВО. За уничтожение одного танка Leopard выплатят 1 млн руб., тем, кто участвовал в уничтожении, – по 150 000 руб. Захвативший танк M1 Abrams получит 1,5 млн руб., уничтоживший – 500 000 руб. Помогавшие захватить или уничтожить танк получат 300 000 и 150 000 руб. соответственно.
В декабре 2022 г. законодательное собрание региона приняло проект регионального бюджета на 2023 и плановые 2024-2025 гг. Дефицит в 2023 г. составит 7,3 млрд руб., что на 4,6 млрд руб. больше по сравнению с первоначальным бюджетом 2022 г.