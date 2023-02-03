Песков оценил решение США выделить новый пакет военной помощи Украине

Накануне, 2 февраля, во время выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, президент Владимир Путин заявил, что России вновь угрожают немецкие танки с крестами на борту, однако Запад не осознает, что в случае военного противостояния с Россией применением одной только бронетехники дело не закончится. По словам главы государства, те, кто втягивают в военное противостояние с Россией европейские страны, включая Германию, и заявляют об этом как о свершившемся факте, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой».