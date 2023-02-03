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Песков оценил решение США выделить новый пакет военной помощи Украине

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о вчерашнем заявлении главы государства, комментируя решение США выделить Украине новый пакет военной помощи, в который входит поставка дальнобойных снарядов GLSDB. Об этом Песков заявил в интервью «РИА Новости». 

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – сказал он. 

Накануне, 2 февраля, во время выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы, президент Владимир Путин заявил, что России вновь угрожают немецкие танки с крестами на борту, однако Запад не осознает, что в случае военного противостояния с Россией применением одной только бронетехники дело не закончится. По словам главы государства, те, кто втягивают в военное противостояние с Россией европейские страны, включая Германию, и заявляют об этом как о свершившемся факте, не понимают, что «современная война с Россией будет для них совсем другой».

Сегодня официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что правительство Германии приняло к сведению заявление российского лидера. Однако это не повлияет на готовность канцлера Германии Олафа Шольца продолжать телефонные переговоры с Путиным, подчеркнул Хебештрайт. 

На прошлой неделе Германия и США объявили о поставках Киеву танков: ФРГ отправит на Украину 14 танков Leopard 2, США — 31 Abrams. Кроме того Берлин также разрешит союзникам отправлять свои Leopard 2 на Украину. Сегодня Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву в размере $2,2 млрд, который в том числе включает ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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