В Британии анонсировали начало подготовки украинских военных летчиков

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский сегодня приедет в Великобританию, чтобы встретиться с Сунаком. Это будет его первый визит в Великобританию с начала спецоперации России 24 февраля 2022 г. Ожидается, что Зеленский встретится с военнослужащими, которые сейчас проходят подготовку, и выступит перед британским парламентом.