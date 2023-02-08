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В Британии анонсировали начало подготовки украинских военных летчиков

Ведомости

Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Риши Сунака. 

«В офисе Сунака объявили о планах расширить подготовку Вооруженных сил Украины на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что благодаря этому обучению украинские летчики смогут в будущем управлять современными истребителями стандарта НАТО. Сунак также объявил о планах ускорить поставки военной техники. 

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский сегодня приедет в Великобританию, чтобы встретиться с Сунаком. Это будет его первый визит в Великобританию с начала спецоперации России 24 февраля 2022 г. Ожидается, что Зеленский встретится с военнослужащими, которые сейчас проходят подготовку, и выступит перед британским парламентом. 

Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании началась 30 января. Ранее, 26 января, первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак сообщил о планах поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта. До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон предоставит Киеву 100 единиц бронетехники, включая 50 бронетранспортеров (БТР) Bulldog.

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В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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