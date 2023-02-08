В Британии анонсировали начало подготовки украинских военных летчиков
Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев, передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Риши Сунака.
«В офисе Сунака объявили о планах расширить подготовку Вооруженных сил Украины на море и в воздухе, включая пилотов истребителей и морских пехотинцев», – сказано в сообщении.
Уточняется, что благодаря этому обучению украинские летчики смогут в будущем управлять современными истребителями стандарта НАТО. Сунак также объявил о планах ускорить поставки военной техники.
Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский сегодня приедет в Великобританию, чтобы встретиться с Сунаком. Это будет его первый визит в Великобританию с начала спецоперации России 24 февраля 2022 г. Ожидается, что Зеленский встретится с военнослужащими, которые сейчас проходят подготовку, и выступит перед британским парламентом.
Подготовка украинских военнослужащих в Великобритании началась 30 января. Ранее, 26 января, первый заместитель министра обороны королевства Алекс Чак сообщил о планах поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта. До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что Лондон предоставит Киеву 100 единиц бронетехники, включая 50 бронетранспортеров (БТР) Bulldog.
В январе в Кремле говорили, что поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams, которые Запад собирается передать Украине, сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.