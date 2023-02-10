Источник ТАСС подтвердил перенос саммита по газовому хабу в Турции на 22 марта
Данные о переносе Стамбульского газового саммита с 14-15 февраля на 22 марта верна. Об этом ТАСС сообщил источник в министерстве энергетики Турции.
«Да, данные о том, что этот саммит переносится на 22 марта, верные», – сказал источник.
Ранее турецкая газета Sözcü со ссылкой на Reuters сообщила, что саммит по газовому хабу был перенесен на 22 марта из-за землетрясения на юге-востоке Турции. Накануне, 9 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников, знакомы с ситуацией написал, что Турция перенесла саммит ориентировочно на 21-22 марта. Как сообщил один из собеседников, перенос связан с землетрясением.
30 января министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил, что Стамбульский газовый саммит страна проведет 14-15 февраля.
Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки реализации проекта газового хаба в Турции могут немного сдвинуться из-за произошедшего 6 февраля землетрясения, однако на планы сторон это не повлияет. Устранение последствий стихийного бедствия сейчас является приоритетом для Анкары, в Москве к этому относятся с пониманием, добавил Песков. Он также выразил уверенность, что Турция справится с этой бедой.
28 декабря 2022 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва и Анкара начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции. По его словам, русско-турецкий проект позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.
С идеей создания нового хаба для поставок российского газа выступил в прошлом октябре президент РФ Владимир Путин, в том же месяце его коллега Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достигнутых договоренностях с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики. Турция при этом намерена начать эксплуатацию газового хаба в течение года, сообщило в конце января минэнерго страны.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек.