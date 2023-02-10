Источник ТАСС подтвердил перенос саммита по газовому хабу в Турции на 22 марта

С идеей создания нового хаба для поставок российского газа выступил в прошлом октябре президент РФ Владимир Путин, в том же месяце его коллега Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достигнутых договоренностях с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики. Турция при этом намерена начать эксплуатацию газового хаба в течение года, сообщило в конце января минэнерго страны.