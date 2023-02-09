В Кремле допустили смещение сроков создания газового хаба в Турции из-за землетрясения
Сроки реализации проекта газового хаба в Турции могут немного сдвинуться из-за произошедшего 6 февраля землетрясения, однако на планы сторон это не повлияет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
«Многие, многие страны, включая нашу страну, будут помогать Турции в этом при необходимости – так же как они сейчас оказывают помощь в разборе завалов, в поиске пострадавших. Поэтому – да, этот процесс может сдвинуться чуть-чуть вправо. Но по сути это не повлияет на реализацию планов», – рассказал он на брифинге.
Устранение последствий стихийного бедствия сейчас является приоритетом для Анкары, в Москве к этому относятся с пониманием, добавил Песков. Он также выразил уверенность, что Турция справится с этой бедой.
28 декабря 2022 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва и Анкара начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции. По его словам, русско-турецкий проект позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.
С идеей создания нового хаба для поставок российского газа выступил в прошлом октябре президент РФ Владимир Путин, в том же месяце его коллега Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о достигнутых договоренностях с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики. Турция при этом намерена начать эксплуатацию газового хаба в течение года, сообщило в конце января минэнерго страны.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии с эпицентром недалеко от города Газиантепа произошло рано утром 6 февраля. Вторым по силе стал последовавший позже толчок магнитудой 7,6 балла в районе провинции Кахраманмараш. Как заявила на пресс-конференции в Женеве представитель ВОЗ Адельхайд Маршанг, в двух странах последствия землетрясения могли затронуть 23 млн человек. Трагедия унесла жизни более 12 800 человек в Турции, передает Anadolu. МЧС России направило спасателей в пострадавшие районы Турции и Сирии.