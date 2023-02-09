В Кремле допустили смещение сроков создания газового хаба в Турции из-за землетрясения

«Многие, многие страны, включая нашу страну, будут помогать Турции в этом при необходимости – так же как они сейчас оказывают помощь в разборе завалов, в поиске пострадавших. Поэтому – да, этот процесс может сдвинуться чуть-чуть вправо. Но по сути это не повлияет на реализацию планов», – рассказал он на брифинге.