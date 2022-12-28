Россия и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба
Москва и Анкара начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — отметил Миллер (цитата по ТАСС).
По его словам, русско-турецкий проект позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа. Миллер также пояснил, что согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие 20 лет потребление вырастет на 20%. Именно поэтому Россия уже сейчас думает об энергетической безопасности.
В октябре президент России Владимир Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.