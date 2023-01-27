В Турции надеются начать эксплуатацию газового хаба в течение года
Турция рассчитывает начать эксплуатацию газового хаба в течение года, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, передает его слова турецкая газета Habertürk.
«В Восточной и Юго-Восточной Европе нет центра торговли газом. Страны региона, с которыми мы поддерживаем контакты, также поддерживают этот проект газового центра. Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года», – сказал он.
28 декабря 2022 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва и Анкара начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции. По его словам, русско-турецкий проект позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа. Миллер также пояснил, что, согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие 20 лет потребление вырастет на 20%. Именно поэтому Россия уже сейчас думает об энергетической безопасности.
В октябре президент России Владимир Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.