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В Турции надеются начать эксплуатацию газового хаба в течение года

Ведомости

Турция рассчитывает начать эксплуатацию газового хаба в течение года, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, передает его слова турецкая газета Habertürk.

«В Восточной и Юго-Восточной Европе нет центра торговли газом. Страны региона, с которыми мы поддерживаем контакты, также поддерживают этот проект газового центра. Надеюсь, мы сможем эксплуатировать газовый центр в течение одного года», – сказал он.

28 декабря 2022 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва и Анкара начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции. По его словам, русско-турецкий проект позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа. Миллер также пояснил, что, согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие 20 лет потребление вырастет на 20%. Именно поэтому Россия уже сейчас думает об энергетической безопасности.

В октябре президент России Владимир Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.

19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.

Ранее по теме: Эрдоган: Турция намерена стать глобальным центром ценообразования на газ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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