В Турции надеются начать эксплуатацию газового хаба в течение года

28 декабря 2022 г. глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Москва и Анкара начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции. По его словам, русско-турецкий проект позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа. Миллер также пояснил, что, согласно долгосрочному прогнозу, в ближайшие 20 лет потребление вырастет на 20%. Именно поэтому Россия уже сейчас думает об энергетической безопасности.