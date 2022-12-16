Эрдоган: Турция намерена стать глобальным центром ценообразования на газ

В октябре Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. 19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.