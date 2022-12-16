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Экономика

Эрдоган: Турция намерена стать глобальным центром ценообразования на газ

Ведомости

Турция в ближайшее время намерена стать глобальным центром ценообразования на газ, заявил президент страны Рейджеп Тайип Эрдоган.

«Мы провели переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным [по вопросу создания на турецкой территории газового хаба]. Фракия станет энергетическим центром. Наша цель превратить в кратчайшие сроки Турцию в глобальный центр ценообразования на газ», — сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).

В октябре Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. 19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.

Европа форсировала процесс диверсификации поставщиков газа после начала специальной военной операции России на Украине. Еврокомиссия (ЕК) разработала план, предусматривающий полный отказ от потребления российского топлива до 2030 г., получивший название REPowerEU. Согласно ему, страны ЕС должны в три раза сократить закупку российского газа до конца текущего года.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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