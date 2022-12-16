Эрдоган: Турция намерена стать глобальным центром ценообразования на газ
Турция в ближайшее время намерена стать глобальным центром ценообразования на газ, заявил президент страны Рейджеп Тайип Эрдоган.
«Мы провели переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным [по вопросу создания на турецкой территории газового хаба]. Фракия станет энергетическим центром. Наша цель превратить в кратчайшие сроки Турцию в глобальный центр ценообразования на газ», — сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).
В октябре Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. 19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.
Европа форсировала процесс диверсификации поставщиков газа после начала специальной военной операции России на Украине. Еврокомиссия (ЕК) разработала план, предусматривающий полный отказ от потребления российского топлива до 2030 г., получивший название REPowerEU. Согласно ему, страны ЕС должны в три раза сократить закупку российского газа до конца текущего года.