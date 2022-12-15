Путин назвал безумием политику ЕС по ценам на газ
Политика Евросоюза по ценам на российский газ является безумием. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«То, что они [европейцы] натворили на своих площадках, это безумие на самом деле. Теперь нас пытаются выставить виноватыми за то, что сделали сами своими руками», — сказал он.
Глава государства допустил создание электронной площадки, через которую Россия будет продавать свои энергоресурсы Европе, в течение ближайших месяцев. «В ближайшие годы планируем организовать газовый хаб. Если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев. Именно там будем определять конечную цену для европейских потребителей», — сказал он.
По его словам, Россия будет искать новых партнеров для поставки энергоресурсов. В частности, они могут быть переориентированы на Восток. Глава государства уточнил, что поставки газа в этот регион к 2030 г. увеличатся до 88 млрд куб. м, что составляет свыше 60% от поставок в Европу.
В октябре Путин выступил с идеей создания нового хаба для поставок российского газа. Выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего) могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом. 19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Позднее стало известно, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.
Европа форсировала процесс диверсификации поставщиков газа после начала специальной военной операции России на Украине, которая началась 24 февраля. Еврокомиссия (ЕК) разработала план, предусматривающий полный отказ от потребления российского топлива до 2030 г., получивший название REPowerEU. Согласно ему, страны ЕС должны в три раза сократить закупку российского газа до конца текущего года.