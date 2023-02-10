В Госдуме предложили не наказывать действующих в интересах России хакеров
Необходимо проработать вопрос об освобождении от ответственности «белых» хакеров, действующих в интересах России внутри страны и за ее пределами, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, передает ТАСС.
«Речь идет о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами», – сказал он.
Более детально об этом можно будет говорить, когда инициатива будет четко сформулирована, добавил депутат. По оценке Хинштейна, необходимо использовать все доступные ресурсы для борьбы с атакующим РФ противником. Сейчас за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ можно привлечь к уголовной ответственности по ст. 273 УК РФ, по которой может грозить до семи лет.
Ранее сегодня представитель Минцифры рассказал «Ведомостям», что ведомство запустило программу по поиску уязвимостей на госресурсах. На первом этапе «белые» хакеры проверят защищенность портала «Госуслуги» и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах список госинформсистем будет дополнен.
19 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что за 2022 г. удалось отразить около 50 000 кибератак на российские интернет-ресурсы. По его словам, государство «никогда ранее не подвергалось такому нашествию». Как рассказал «Ведомостям» аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич, в связи с политической ситуацией в 2022 г. к хакерам добавились так называемые «хактивисты», которых массово вербуют в соцсетях.