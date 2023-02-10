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Политика

В Госдуме предложили не наказывать действующих в интересах России хакеров

Ведомости

Необходимо проработать вопрос об освобождении от ответственности «белых» хакеров, действующих в интересах России внутри страны и за ее пределами, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, передает ТАСС.

«Речь идет о том, чтобы в целом проработать освобождение от ответственности для тех лиц, кто действует в интересах Российской Федерации в сфере компьютерной информации как на территории нашей страны, так и за ее пределами», – сказал он.

Более детально об этом можно будет говорить, когда инициатива будет четко сформулирована, добавил депутат. По оценке Хинштейна, необходимо использовать все доступные ресурсы для борьбы с атакующим РФ противником. Сейчас за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ можно привлечь к уголовной ответственности по ст. 273 УК РФ, по которой может грозить до семи лет.

Ранее по теме: Песков призвал не ассоциировать атаки хакерских групп с Россией

Ранее сегодня представитель Минцифры рассказал «Ведомостям», что ведомство запустило программу по поиску уязвимостей на госресурсах. На первом этапе «белые» хакеры проверят защищенность портала «Госуслуги» и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах список госинформсистем будет дополнен.

19 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что за 2022 г. удалось отразить около 50 000 кибератак на российские интернет-ресурсы. По его словам, государство «никогда ранее не подвергалось такому нашествию». Как рассказал «Ведомостям» аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич, в связи с политической ситуацией в 2022 г. к хакерам добавились так называемые «хактивисты», которых массово вербуют в соцсетях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных