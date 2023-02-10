В Госдуме предложили не наказывать действующих в интересах России хакеров

Более детально об этом можно будет говорить, когда инициатива будет четко сформулирована, добавил депутат. По оценке Хинштейна, необходимо использовать все доступные ресурсы для борьбы с атакующим РФ противником. Сейчас за создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ можно привлечь к уголовной ответственности по ст. 273 УК РФ, по которой может грозить до семи лет.