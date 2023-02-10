Минцифры заплатит за поиск уязвимостей на «Госуслугах» до 1 млн рублей

О том, что Минцифры планирует проверять защищенность портала «Госуслуги», глава ведомства Максут Шадаев заявил в начале октября 2022 г. В конце октября стало известно, что для этого планируют использовать несколько площадок. Однако в тот момент Минцифры не планировало выплачивать белым хакерам вознаграждения, писали «Ведомости».