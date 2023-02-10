Газета
Технологии

Минцифры заплатит за поиск уязвимостей на «Госуслугах» до 1 млн рублей

Ведомости

Минцифры запустила программу по поиску уязвимостей на госресурсах, рассказал «Ведомостям» представитель ведомства. На первом этапе белые хакеры проверят защищенность портала «Госуслуги» и Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). На следующих этапах список госинформсистем будет дополнен.

Тестировать «Госуслуги» и другие госресурсы будут на платформах, разработанных компаниями Positive Technologies и Bi.Zone. В зависимости от уровня критичности найденной угрозы белые хакеры смогут получить вознаграждение в размере до 1 млн руб.

Для участия в тестах нужно будет зарегистрироваться на выбранной платформе, согласиться с условиями программы, найти уязвимость, отправить информацию о ней и дождаться подтверждения от Минцифры.

Цель проекта — отследить логику и пути взлома, которые выбирают белые хакеры, и использовать эту информацию для усиления защищенности госинформсистем, объяснил руководитель продукта Standoff 365 Bug Bounty Positive Technologies Ярослав Бабин. 

О том, что Минцифры планирует проверять защищенность портала «Госуслуги», глава ведомства Максут Шадаев заявил в начале октября 2022 г. В конце октября стало известно, что для этого планируют использовать несколько площадок. Однако в тот момент Минцифры не планировало выплачивать белым хакерам вознаграждения, писали «Ведомости».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных