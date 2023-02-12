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AP: Судан завершил пересмотр соглашения о создании военно-морской базы РФ

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Власти Судана завершили пересмотр соглашения о строительстве российской военно-морской базы в стране, Москва выполнила последние требования Судана, в том числе о предоставлении большего количества оружия и снаряжения, передает Associated Press со ссылкой на заявления двух чиновников африканской страны.

«Они сняли все наши опасения. С военной стороны сделка была одобрена», — сообщил один из чиновников, добавив, что перед вступлением в силу соглашение должны ратифицировать. 

Договоренность создать в Судане пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) Военно-морского флота России была достигнута в декабре 2020 г., после свержения президента Омара аль-Башира, с представителями Суверенного совета.

Соглашение так и не было ратифицировано, а в июне 2021 г. начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил, что страна намерена пересмотреть его условия. Позднее власти страны также заявили о намерении пересмотреть соглашение и получить от Москвы «экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет».

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По условиям соглашения ПМТО будет использоваться для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажей российских военных кораблей. Максимальная численность военнослужащих, которые будут проходить службу на ПМТО, не будет превышать 300 человек, сказано в документе. Одновременно в пункте обеспечения сможет находиться не более четырех российских военных кораблей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля посетил Судан, где встретился с ​​председателем Суверенного совета страны и фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, его заместителем Мухаммадом Хамданом Дагло, а также министром иностранных дел Али аль-Садиком. По итогам переговоров с суданским коллегой Лавров заявил, что Хартум все же ратифицирует соглашение. «Что касается соглашения о создании пункта материального обеспечения ВМФ России в Судане, оно сейчас находится в процессе ратификации», – сказал он.

Как отмечает AP со ссылкой на бывшего главнокомандующего ВВС России Виктора Бондарева, создание базы обеспечит присутствие российского флота в Красном море и Индийском океане и избавит его корабли от необходимости совершать длительные переходы в этот район. Взамен Москва обязуется предоставить Судану вооружение и технику. Соглашение рассчитано на 25 лет с автоматическим продлением на 10-летний период по согласованию сторон. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных