AP: Судан завершил пересмотр соглашения о создании военно-морской базы РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля посетил Судан, где встретился с ​​председателем Суверенного совета страны и фактическим главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом, его заместителем Мухаммадом Хамданом Дагло, а также министром иностранных дел Али аль-Садиком. По итогам переговоров с суданским коллегой Лавров заявил, что Хартум все же ратифицирует соглашение. «Что касается соглашения о создании пункта материального обеспечения ВМФ России в Судане, оно сейчас находится в процессе ратификации», – сказал он.