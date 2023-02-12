Дуда: Россия может одержать победу на Украине без срочной помощи Запада
Россия может одержать победу в конфликте с Украиной, если поддерживающие Киев страны в срочном порядке не направят ему вооружения, заявил в интервью газете Le Figaro президент Польши Анджей Дуда.
На вопрос о том, «могут ли русские выиграть войну», глава польского государства ответил утвердительно.
«Да, могут, если Украина срочно не получит помощь. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди! Если в ближайшие недели мы не отправим на Украину военную технику, [президент России Владимир] Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», – сказал Дуда.
Последнее время на Западе обсуждают возможность поставок Украине истребителей, о которых президент Украины Владимир Зеленский просил еще в марте 2022 г.
26 января издание Politico сообщило, что страны НАТО ведут внутренние обсуждения о возможности поставок истребителей Киеву. На данный момент среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии. В Вашингтоне же, по словам одного из источников Politico, сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна».
30 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина «имеет положительные сигналы из Польши» в отношении истребителей F-16. Дуда после этого заявил, что власти страны не будут передавать Киеву истребители. Позднее также стало известно, что Украина направила Нидерландам запрос на поставку истребителей F-16. 8 февраля Reuters со ссылкой на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщил, что в офисе премьер-министра объявили о планах расширения помощи вооруженным силам Украины, включая подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. А глава МИДа Сергей Лавров предупреждал, что поставки дальнобойного оружия лишь расширят географию спецоперации.
Ранее Берлин одобрил поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 Киеву, а 25 января Германия и США объявили о поставке 14 танков Leopard 2 и 31 танка M1 Abrams. Поставки танков Киеву не изменят ситуацию, но «добавят проблем» для Украины, комментировали в Кремле. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что танки Leopard и Abrams сгорят так же, как и вся остальная западная военная техника.