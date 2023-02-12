Дуда: Россия может одержать победу на Украине без срочной помощи Запада

«Да, могут, если Украина срочно не получит помощь. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди! Если в ближайшие недели мы не отправим на Украину военную технику, [президент России Владимир] Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится», – сказал Дуда.