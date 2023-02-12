В МИД Чехии считают нецелесообразной высылку российского посла из страны
В настоящее время высылать посла России в Чехии нецелесообразно, хотя официальные лица и политики говорят об этом с начала спецоперации на Украине, заявил замглавы МИДа республики Мартин Дворжак. Его слова приводит Чешское ТВ.
Об этом он заявил в ходе дебатов, которые прошли между ним и бывшим министром иностранных дел Чехии Любомиром Заоралеком. «Вопрос о высылке посла настолько чувствительный и имеет настолько тяжелый калибр, что мы пока чувствуем, что еще не пришло время доставать это самое тяжелое оружие», – сказал Дворжак (цитата по РИА «Новости»).
По его словам, Чехия и так предприняла самые решительные шаги в Европе в отношении России – в стране число сотрудников посольства было сокращено с 45 до шести человек. Заоралек согласился с Дворжаком и отметил, что дипломатия должна иметь альтернативы, потому что, «в конце концов, всегда приходится что-то обсуждать за столом».
Также во время эфира замглавы МИДа заявил, что антироссийские санкции работают, поскольку доходы России, например от продажи нефти, сократились. Он подчеркнул, что осталось закрыть «дыры», позволяющие обходить санкционный режим. В качестве примера Дворжак привел почти двукратный рост внешней торговли Чехии с «одной из закавказских стран».
После начала российской военной операции на Украине в ряде стран начали высылать российских дипработников. В середине марта 2022 г. это сделали Латвия, Литва и Эстония. Рига и Таллин выдворили по три сотрудника посольства России каждая, из Литвы выслали четырех. В тот же день Болгария объявила персонами нон грата десять сотрудников МИД РФ в связи с деятельностью, «несовместимой с их статусом». 23 марта МИД Польши принял решение выслать 45 дипломатов РФ по подозрению в шпионаже. 28 марта высылки пятерых российских дипломатов потребовала Северная Македония.
11 января 2023 г. эстонский МИД потребовал сократить штат российской дипмиссии в Таллине с 21 дипломата и 23 прочих сотрудников до 8 дипломатов и 15 человек обслуживающего персонала. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу тогда назвал размер российского представительства «неоправданным» и заявил о необходимости уравнять численность дипломатических представительств обеих стран. 23 января российский МИД вызвал посла Эстонии Маргуса Лайдре и объявил ему о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах, посол должен был покинуть страну до 7 февраля.
1 февраля глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что нет никакого смысла держать российские посольства в Европе.