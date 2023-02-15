Хинштейн усомнился в возможности маркировки Telegram-каналов

«Боюсь, что сделать это без вовлеченности администрации Telegram будет довольно сложно. Насколько администрация Telegram готова к этому, мне сказать трудно, каким-то принудительным способом, боюсь, это сделать будет затруднительно», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).