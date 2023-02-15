Хинштейн усомнился в возможности маркировки Telegram-каналов
Маркировать Telegram-каналы, которые распространяют враждебную по отношению к России информацию, будет затруднительно без привлечения администрации мессенджера. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
«Боюсь, что сделать это без вовлеченности администрации Telegram будет довольно сложно. Насколько администрация Telegram готова к этому, мне сказать трудно, каким-то принудительным способом, боюсь, это сделать будет затруднительно», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня маркировать каналы с враждебной информацией предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, это поможет людям понимать, «кто за этим [каналом] стоит» и какую цель преследуют подобные ресурсы. Она добавила, что предложит Роскомнадзору создать перечень Telegram-каналов, за которыми «прячутся наши недруги».
Таким образом Матвиенко ответила на заявление первого заместителя руководителя международного комитета Совфеда Владимира Джабарова о том, что молодежь в основном получает информацию из Telegram-каналов. По его словам, с февраля 2022 г. было создано около сотни каналов, которые «маскируются под российские».