В Совфеде предложили маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией

Таким образом Матвиенко ответила на замечание первого заместителя руководителя международного комитета Совфеда Владимира Джабарова о том, что молодежь в основном получает информацию из Telegram-каналов. При этом в некоторых случаях под патриотическими названиями может публиковаться враждебная к России информация. По его словам, после начала СВО 24 февраля 2022 г. было создано около сотни каналов, которые «маскируются под российские».