В Совфеде предложили маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы, которые распространяют враждебную по отношению к России информацию. Об этом она заявила во время пленарного заседания.
«Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские каналы, какие-то [ввести] единые значки, как иноагенты и нежелательная структура, страна и так далее», – сказала она (цит. по ТАСС). Матвиенко предложила подумать на эту тему, «чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит, какая цель этих интернет-порталов, каналов и так далее».
Уточняется, что такие Telegram-каналы могут маркироваться значками «наподобие иноагентов». Матвиенко также сообщила, что предложит Роскомнадзору создать перечень Telegram-каналов, за которыми «прячутся наши недруги».
Таким образом Матвиенко ответила на замечание первого заместителя руководителя международного комитета Совфеда Владимира Джабарова о том, что молодежь в основном получает информацию из Telegram-каналов. При этом в некоторых случаях под патриотическими названиями может публиковаться враждебная к России информация. По его словам, после начала СВО 24 февраля 2022 г. было создано около сотни каналов, которые «маскируются под российские».
В связи с этим Джабаров предложил обратиться в Роскомнадзор «с просьбой о ежеквартальном информировании Совета Федерации по выявленным фактам деятельности враждебных Telegram-каналов». Матвиенко подчеркнула актуальность этого предложения.
Согласно результатам исследования ВЦИОМ о доверии россиян к разным источникам информации, Telegram-каналам доверяет каждый третий опрошенный (31%). При этом почти такая же доля респондентов отметили, что доверяет новостным, аналитическим и официальным сайтам (35%), а также центральной и региональной прессе (33%). Наибольшим доверием пользуется центральное и местное телевидение (53% и 47% соответственно).