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В Совфеде предложили маркировать Telegram-каналы с враждебной информацией

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила маркировать Telegram-каналы, которые распространяют враждебную по отношению к России информацию. Об этом она заявила во время пленарного заседания.

«Может быть, Роскомнадзору, который выявляет вражеские каналы, какие-то [ввести] единые значки, как иноагенты и нежелательная структура, страна и так далее», – сказала она (цит. по ТАСС). Матвиенко предложила подумать на эту тему, «чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит, какая цель этих интернет-порталов, каналов и так далее».

Уточняется, что такие Telegram-каналы могут маркироваться значками «наподобие иноагентов». Матвиенко также сообщила, что предложит Роскомнадзору создать перечень Telegram-каналов, за которыми «прячутся наши недруги».

Таким образом Матвиенко ответила на замечание первого заместителя руководителя международного комитета Совфеда Владимира Джабарова о том, что молодежь в основном получает информацию из Telegram-каналов. При этом в некоторых случаях под патриотическими названиями может публиковаться враждебная к России информация. По его словам, после начала СВО 24 февраля 2022 г. было создано около сотни каналов, которые «маскируются под российские».

В связи с этим Джабаров предложил обратиться в Роскомнадзор «с просьбой о ежеквартальном информировании Совета Федерации по выявленным фактам деятельности враждебных Telegram-каналов». Матвиенко подчеркнула актуальность этого предложения.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ о доверии россиян к разным источникам информации, Telegram-каналам доверяет каждый третий опрошенный (31%). При этом почти такая же доля респондентов отметили, что доверяет новостным, аналитическим и официальным сайтам (35%), а также центральной и региональной прессе (33%). Наибольшим доверием пользуется центральное и местное телевидение (53% и 47% соответственно).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных