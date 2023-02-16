Politico: послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России 17 января. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, ограничения вступят в силу в годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля.