Politico: послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России
Послы ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России из-за разногласий в вопросе запрета импорта синтетического каучука. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на документы.
Издание отмечает, что синтетический каучук используется для производства шин. Скептически к идее запретить импорт российского каучука относятся Италия и Германии, при этом Польша поддерживает ограничение. В 2021 г. ЕС импортировал синтетический каучук из России на сумму около $700 млн, уточняет Politico.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций против России 17 января. Тогда она отметила, что ограничения будут направлены на исправление недочетов, допущенных при разработке предыдущих пакетов. По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, ограничения вступят в силу в годовщину начала спецоперации на Украине — 24 февраля.
Накануне, 15 февраля, Bloomberg писало, что ЕС намерен принять десятый пакет санкций уже на следующей неделе, не дожидаясь годовщины начала боевых действий на Украине.
По данным издания, новые санкции также коснутся банковского сектора. В частности, в «черный список» могут попасть Альфа-банк, Росбанк, «Тинькофф банк» и Фонд национального благосостояния. Кроме того, ЕС хочет заставить европейские банки отчитываться об активах Центробанка.