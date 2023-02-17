ЛДПР внесла в Госдуму проект о «детях спецоперации»

По словам Слуцкого, законопроект пока рамочный, но в будущем планируется его расширение, – он может быть введен как на федеральном уровне правительством РФ, так и региональными органами власти. Также возможно увеличение территориальных рамок такого статуса, – помимо ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, льготы смогут получить приграничные районы, такие как Белгородская и Курская области, которые с начала военной операции подвергаются обстрелам украинской армии.