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ЛДПР внесла в Госдуму проект о «детях спецоперации»

Ведомости

Партия ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект, который создаст термин «дети спецоперации» и позволит выделять им меры поддержки. Документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

«Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Руководитель фракции Леонид Слуцкий 16 февраля сообщил, что партия планирует ввести новый статус «детей СВО» и пояснил, что он коснется граждан РФ, чье детство «до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации». 

По словам Слуцкого, законопроект пока рамочный, но в будущем планируется его расширение, – он может быть введен как на федеральном уровне правительством РФ, так и региональными органами власти. Также возможно увеличение территориальных рамок такого статуса, – помимо ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, льготы смогут получить приграничные районы, такие как Белгородская и Курская области, которые с начала военной операции подвергаются обстрелам украинской армии.

15 февраля замглавы департамента Минобрнауки по государственной политике в сфере высшего образования Алексей Левченко сообщил, что для абитуриентов с присоединенных территорий будут выделены дополнительные бюджетные места. При этом общее число таких мест сократилось почти на 30 000 в сравнении с 2022 г.

С 16 февраля Российский государственный социальный университет (РГСУ) стал первым вузом, который позволил детям мобилизованных не платить за обучение и проживание в общежитии. В пресс-службе пояснили, что льгота распространяется на программы бакалавриата, магистратуры и специалитета, а также на студентов колледжа РГСУ.

Ранее по теме: РГСУ разрешил детям мобилизованных не платить за обучение
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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