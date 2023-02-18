Полянский: Запад убирает «острые углы» из проекта резолюции ГА ООН к годовщине СВО
Западные страны постарались убрать «острые углы» из текста проекта резолюции Генассамблеи ООН, которую планируют принять на следующей неделе по случаю годовщины специальной военной операции, они делают это с целью заручиться широкой поддержкой, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Генассамблея ООН обсуждает предложенный странами Запада проект резолюции «о принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине», которая может быть принята на заседании на следующей неделе, сообщило ранее «РИА Новости».
По словам Полянского, западные политики намерены сделать из годовщины начала спецоперации «информповод для новых нападок на Россию» и доказать, что Москва изолирована в ООН.
«Их основная проблема состоит в том, что мы – не изолированы. И продавливать антироссийские тексты становится все труднее. Вот и сейчас с огромным скрипом идет работа над проектом резолюции Генассамблеи по «годовщине» СВО, из которой западники постарались убрать все «острые углы», максимально все «скруглить», чтобы заручиться самой широкой возможной поддержкой», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
Текст проекта становится все более размытым, при этом многие страны уже не готовы его поддержать, заявил зампостпреда при ООН. Голосование по резолюции ГА, по его словам, должно состояться 23 февраля, а накануне возобновится спецсессия Генассамблеи.
Как ранее сообщили «РИА Новости», приуроченная к годовщине начала спецоперации чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи запланирована на 22 февраля. Текст документа, который хотят принять на сессии, перекликается с «мирным планом» президента Украины Владимира Зеленского. В одном из вариантов текста документа говорится: «Генеральная Ассамблея призывает государства-члены (ООН) и международные организации удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». В документе упоминается, что Генассамблея подтверждает приверженность суверенитету Украины. Также в нем прописаны требования к России вывести войска в пределах международно признанных границ страны.
Зеленский представил свой мирный план в декабре 2022 г. на встрече с президентом США Джо Байденом. Среди 10 пунктов этой инициативы – освобождение всех военнопленных, восстановление «территориальной целостности» Украины и т. д.
В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной. 8 февраля постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что предложенный Зеленским план урегулирования конфликта нереализуем. Небензя считает, что «формула мира» украинского президента – это «насмешка над понятием мирного плана».