Газета
Политика

Минобороны подтвердило удары по объектам в Хмельницкой области Украины

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации украинских беспилотников и складу боеприпасов в районе железнодорожной станции в Хмельницкой области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Днем ранее власти региона рассказали о двух взрывах в городе Хмельницкий на западе страны.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области», – говорится в сообщении Минобороны. 

Утром 18 февраля глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале сообщил, что в городе Хмельницком произошло два взрыва, и призвал людей оставаться в укрытиях. Позднее он подтвердил, что удару подвергся некий военный объект, а также рассказал, что еще одно попадание произошло вблизи остановки общественного транспорта.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о ракетном ударе по обслуживающим ВСУ предприятиям

«Взрывной волной повреждены гражданские дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей. Два человека обратились в больницу за помощью», – написал он.

18 февраля в Киеве, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и других областях Украины была объявлена воздушная тревога, там начались экстренные отключения света, сообщали украинские СМИ со ссылкой на власти регионов. В пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго» позднее уточнили, что утром применялись превентивные отключения электричества для «минимизации возможных последствий атаки».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных