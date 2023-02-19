Минобороны подтвердило удары по объектам в Хмельницкой области Украины
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по пункту дислокации украинских беспилотников и складу боеприпасов в районе железнодорожной станции в Хмельницкой области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Днем ранее власти региона рассказали о двух взрывах в городе Хмельницкий на западе страны.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области», – говорится в сообщении Минобороны.
Утром 18 февраля глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий в своем Telegram-канале сообщил, что в городе Хмельницком произошло два взрыва, и призвал людей оставаться в укрытиях. Позднее он подтвердил, что удару подвергся некий военный объект, а также рассказал, что еще одно попадание произошло вблизи остановки общественного транспорта.
«Взрывной волной повреждены гражданские дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей. Два человека обратились в больницу за помощью», – написал он.
18 февраля в Киеве, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и других областях Украины была объявлена воздушная тревога, там начались экстренные отключения света, сообщали украинские СМИ со ссылкой на власти регионов. В пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго» позднее уточнили, что утром применялись превентивные отключения электричества для «минимизации возможных последствий атаки».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в конце сентября в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Позже на территории этих регионов было введено военное положение.