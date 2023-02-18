Власти Хмельницкой области сообщили о двух взрывах
Два взрыва в Хмельницком на западе Украины произошли утром в субботу, сообщил глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий.
«Прогремел взрыв в Хмельницком! Оставайтесь в укрытиях!» – написал Гамалий в своем Telegram-канале.
18 февраля в Киеве, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и других областях Украины была объявлена воздушная тревога, там начались экстренные отключения света, сообщали украинские СМИ со ссылкой на власти регионов.
В пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго» позднее уточнили, что утром применялись превентивные отключения электричества для «минимизации возможных последствий атаки». Сейчас энергосистема возвращается к нормальной работе, говорится в сообщении. В Одессе, по данным компании, во избежание перегрузки применяются графики почасовых отключений. Ранее энергетическая инфраструктура города получила серьезные повреждения, напомнили в «Укрэнерго».
Вооруженные силы РФ 10 февраля нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетики на Украине, его цели достигнуты, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ. Ведомство начиная с 10 октября 2022 г. регулярно сообщает о ракетных ударах по объектам военного управления и инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту.