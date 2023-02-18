Власти Хмельницкой области сообщили о двух взрывах

Вооруженные силы РФ 10 февраля нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетики на Украине, его цели достигнуты, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ. Ведомство начиная с 10 октября 2022 г. регулярно сообщает о ракетных ударах по объектам военного управления и инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту.