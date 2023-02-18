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Власти Хмельницкой области сообщили о двух взрывах

Ведомости

Два взрыва в Хмельницком на западе Украины произошли утром в субботу, сообщил глава Хмельницкой военной администрации Сергей Гамалий. 

«Прогремел взрыв в Хмельницком! Оставайтесь в укрытиях!» – написал Гамалий в своем Telegram-канале.

18 февраля в Киеве, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и других областях Украины была объявлена воздушная тревога, там начались экстренные отключения света, сообщали украинские СМИ со ссылкой на власти регионов. 

В пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго» позднее уточнили, что утром применялись превентивные отключения электричества для «минимизации возможных последствий атаки». Сейчас энергосистема возвращается к нормальной работе, говорится в сообщении. В Одессе, по данным компании, во избежание перегрузки применяются графики почасовых отключений. Ранее энергетическая инфраструктура города получила серьезные повреждения, напомнили в «Укрэнерго». 

Вооруженные силы РФ 10 февраля нанесли массированный удар высокоточным оружием по критически важным объектам энергетики на Украине, его цели достигнуты, сообщили ранее в пресс-службе Минобороны РФ. Ведомство начиная с 10 октября 2022 г. регулярно сообщает о ракетных ударах по объектам военного управления и инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных