СК: версия о причастности спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту подтверждена
За организацией теракта на Крымском мосту 8 октября прошлого года стояли спецслужбы Украины, заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», – сказал он.
Глава ведомства напомнил, что в ходе расследования установлены 12 человек, причастных к совершению преступления, – среди них граждане Украины, Армении, Грузии и России. По данным Бастрыкина, восемь из них содержатся под стражей. Сейчас по уголовному делу продолжается проведение экспертиз по обнаруженным на месте подрыва моста вещественным доказательствам, добавил он. «Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению», – сказал председатель СК.
8 октября 2022 г. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины, а СКР возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Терроризм»). 9 октября Бастрыкин озвучил предполагаемый маршрут грузовика. По его словам, фура двигалась через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. Позже власти Болгарии и Грузии заявили, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не был на территории стран.
12 октября ФСБ России назвала организатора теракта на Крымском мосту, а также пояснила, как взрывчатка попала на территорию России. По данным ведомства, организатором является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. ФСБ выяснила, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. Сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.