СК: версия о причастности спецслужб Украины к теракту на Крымском мосту подтверждена

Глава ведомства напомнил, что в ходе расследования установлены 12 человек, причастных к совершению преступления, – среди них граждане Украины, Армении, Грузии и России. По данным Бастрыкина, восемь из них содержатся под стражей. Сейчас по уголовному делу продолжается проведение экспертиз по обнаруженным на месте подрыва моста вещественным доказательствам, добавил он. «Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению», – сказал председатель СК.