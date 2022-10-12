СК установил 12 причастных к теракту на Крымском мосту лиц
Следственная группа, расследующая теракт на Крымском мосту, установила 12 причастных к нему лиц, сообщила пресс-служба СК России по итогам совещания, проведенного председателем ведомства Александром Бастрыкиным.
«В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины», – говорится в сообщении.
Среди подозреваемых, уточнил на совещании первый замглавы СКР Эдуард Кабурнеев, есть граждане России, Украины, Армении и Грузии.
О 12 причастных к теракту ранее сегодня сообщила и ФСБ России, отметив, что восемь из них уже задержаны. Организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, считают в спецслужбе. По данным ФСБ, взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой, его доставили из Одессы в болгарский город Русе. Позже взрывчатку отправили в Россию через Грузию и Армению. Эту же информацию подтвердили и в СКР.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, но только для легковых машин.
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