СК установил 12 причастных к теракту на Крымском мосту лиц

О 12 причастных к теракту ранее сегодня сообщила и ФСБ России, отметив, что восемь из них уже задержаны. Организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, считают в спецслужбе. По данным ФСБ, взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой, его доставили из Одессы в болгарский город Русе. Позже взрывчатку отправили в Россию через Грузию и Армению. Эту же информацию подтвердили и в СКР.