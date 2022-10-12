В Грузии заявили, что взорвавшийся на Крымском мосту грузовик не пересекал таможню
Грузовик, взорвавшийся на Крымском мосту, не пересекал грузинскую таможенную границу. Об этом заявил заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе.
«Ни грузовик, ни какой-либо еще вагон, начиненный тротилом или иным взрывчатым веществом, не пересекал таможенную границу Грузии», — подчеркнул чиновник (цитата по ТАСС).
Какауридзе добавил, что власти страны приступят к расследованию и найдут «ответственных» только в том случае, если «кто-то сможет аргументировано обосновать», что фура пересекла грузинскую границу.
Ранее сегодня ФСБ России назвала организатора теракта на Крымском мосту, а также пояснила, как взрывчатка попала на территорию России. По данным ведомства, организатором является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. ФСБ выяснила, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. Сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.
9 октября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также озвучил предполагаемый маршрут грузовика. По его словам, фура двигалась через Болгарию, Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодарский край. Позже власти Болгарии заявили, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не был на территории страны.
8 октября около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с происшествием. На следующий день было запущено движение по двум полосам моста, но только для легковых машин.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 10 и 11 октября в ответ на украинские попытки терактов на территории РФ российские военные нанесли ракетные удары по объектам инфраструктуры на Украине. Путин подчеркнул, что ответ на действия украинских властей, которые угрожают безопасности России, будет жестким.
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