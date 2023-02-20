В ФРГ заявили об отсутствии на вооружении запрашиваемых Киевом самолетов
У вооруженных сил Германии нет на вооружении самолетов, которые запрашивает Украина, сообщил министр обороны страны Борис Писториус журналистам.
«Со стороны правительства ФРГ я могу лишь сказать, что все дискуссии о боевых самолетах идут о типах, которыми не располагает бундесвер, так что это вопрос больше к другим странам, а не к Германии», – приводит его слова ТАСС.
В конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы поставки западных дальнобойных ракет и самолетов. Позже советник офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет.
14 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки боевых самолетов армии Украины не являются срочным вопросом. По словам генсека, в срочном порядке необходимы поставки того, что уже было обещано, в частности бронеавтомобилей, боевых машин пехоты (БМП), а также боеприпасов к уже имеющимся на территории страны системам. Позднее о невозможности поставить истребители заявили в Польше и Великобритании.
Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что «накачивание» Украины вооружением приближает альянс к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 января заявил, что поставки Запада новых вооружений Украине приводят к существенной эскалации конфликта, но потенциально изменить ход событий это не способно и не изменит.