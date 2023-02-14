Столтенберг назвал несрочным вопрос поставок самолетов Украине

Еще в тот день генсек НАТО заявил, что возможность поставок самолетов Украине будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 14-15 февраля. Столтенберг подчеркивал, что это потребует много времени, «а Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства по БМП, танкам, артиллерии, поскольку на счету каждый день».