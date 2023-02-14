Столтенберг назвал несрочным вопрос поставок самолетов Украине
Поставки военных самолетов Киеву не являются срочным вопросом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе, передают «РИА Новости». Но дискуссии по данному вопросу продолжаются, добавил он.
«В срочном порядке необходимо поставить то, что уже было обещано: бронированные автомобили, БМП, а также убедиться в наличии боеприпасов к уже поставленным системам. Вопрос военных самолетов не является наиболее срочным вопросом сейчас. Дискуссии продолжаются», – заявил Столтенберг.
По словам генсека НАТО, альянс занет, что Великобритания уже начала тренировки украинских пилотов.
Накануне, 13 февраля, Столтенберг заявил, что поставки самолетов Украине не сделают НАТО стороной конфликта. «Нужно четко различать: отправка самолетов НАТО с пилотами, чтобы обеспечить бесполетную зону на Украине, – это участие НАТО в конфликте, поставки самолетов украинцам, чтобы они использовали их сами. Это совершенно другая вещь, она не сделает НАТО участницей конфликта», - говорил он.
Еще в тот день генсек НАТО заявил, что возможность поставок самолетов Украине будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 14-15 февраля. Столтенберг подчеркивал, что это потребует много времени, «а Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства по БМП, танкам, артиллерии, поскольку на счету каждый день».
На прошлой неделе – 10 февраля – министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что Украина направила стране запрос на поставку истребителей F-16. Тогда она отмечала, что данную просьбу нелегко выполнить. По ее словам, стране необходимо обсудить доступность истребителей с США и другими союзниками. «И мы должны серьезно отнестись к последствиям», – подчеркнула Оллонгрен.
В конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы поставки западных дальнобойных ракет и самолетов. Позже советник офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет.
Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях отправки продвинутого западного вооружения на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.