Послание Путина покажут на медиаэкранах городов-миллионников

Сегодня, 21 февраля, Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, – это первое выступление президента перед парламентариями с 2021 г. Оно начнется в 12 часов по Москве. В прошлом году ежегодное послание было отменено в связи с началом военной операции на Украине.