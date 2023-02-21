Послание Путина покажут на медиаэкранах городов-миллионников
Цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут на цифровых экранах, установленных на центральных улицах городов-миллионников. Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга цифровой наружной рекламы MAER
MAER подготовит фотобанк, где будут регулярно выкладываться фотографии с главными цитатами из речи президента, сообщили в пресс-службе. Первые фотографии будут загружены уже через 30 минут после начала обращения Путина.
Сегодня, 21 февраля, Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, – это первое выступление президента перед парламентариями с 2021 г. Оно начнется в 12 часов по Москве. В прошлом году ежегодное послание было отменено в связи с началом военной операции на Украине.
19 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может дать оценку теме спецоперации, поскольку сейчас «вся жизнь крутится» вокруг этой темы. По словам опрошенных «Ведомостями» депутатов, предпринимателей и деятелей культуры, Путин оценит геополитическую ситуацию, экономику страны, а также даст новые указания для Государственной думе и Совету Федерации.