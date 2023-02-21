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Послание Путина покажут на медиаэкранах городов-миллионников

Ведомости

Цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию покажут на цифровых экранах, установленных на центральных улицах городов-миллионников. Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга цифровой наружной рекламы MAER

MAER подготовит фотобанк, где будут регулярно выкладываться фотографии с главными цитатами из речи президента, сообщили в пресс-службе. Первые фотографии будут загружены уже через 30 минут после начала обращения Путина.

Сегодня, 21 февраля, Путин обратится с посланием к Федеральному собранию, – это первое выступление президента перед парламентариями с 2021 г. Оно начнется в 12 часов по Москве. В прошлом году ежегодное послание было отменено в связи с началом военной операции на Украине.

19 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин может дать оценку теме спецоперации, поскольку сейчас «вся жизнь крутится» вокруг этой темы. По словам опрошенных «Ведомостями» депутатов, предпринимателей и деятелей культуры, Путин оценит геополитическую ситуацию, экономику страны, а также даст новые указания для Государственной думе и Совету Федерации.

Ранее по теме: Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных