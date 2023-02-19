В Кремле ожидают, что Путин даст оценку СВО во время послания
Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, сконцентрируется в своем послании Федеральному собранию на теме спецоперации и даст оценку происходящего, поскольку сейчас «вся жизнь крутится» вокруг этой темы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президента того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Эти темы – главное, чего все ждут от послания президента, на них «так или иначе» Путин будет концентрироваться, добавили в Кремле. По словам Пескова, «вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО», спецоперация так или иначе влияет на жизнь людей и жизнь на континенте. «Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», – добавил он.
Президент огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.
Песков также отмечал, что заложенный федеральными телеканалами час на трансляцию послания президента – это формальность. Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию федеральные каналы, в частности «Первый канал», «Россия 1», НТВ, покажут 21 февраля в 12:00 мск. В Кремле говорили, что глава государства будет защищен на должном уровне от вирусов во время послания.