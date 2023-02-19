В Кремле ожидают, что Путин даст оценку СВО во время послания

Эти темы – главное, чего все ждут от послания президента, на них «так или иначе» Путин будет концентрироваться, добавили в Кремле. По словам Пескова, «вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО», спецоперация так или иначе влияет на жизнь людей и жизнь на континенте. «Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», – добавил он.