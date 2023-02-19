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В Кремле ожидают, что Путин даст оценку СВО во время послания

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, сконцентрируется в своем послании  Федеральному собранию на теме спецоперации и даст оценку происходящего, поскольку сейчас «вся жизнь крутится» вокруг этой темы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президента того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Эти темы – главное, чего все ждут от послания президента, на них «так или иначе» Путин будет концентрироваться, добавили в Кремле. По словам Пескова, «вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО», спецоперация так или иначе влияет на жизнь людей и жизнь на континенте. «Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», – добавил он.

Ранее по теме: Песков заявил о должном уровне защищенности Путина во время послания

Президент огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.

Песков также отмечал, что заложенный федеральными телеканалами час на трансляцию послания президента – это формальность. Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию федеральные каналы, в частности «Первый канал», «Россия 1», НТВ, покажут 21 февраля в 12:00 мск. В Кремле говорили, что глава государства будет защищен на должном уровне от вирусов во время послания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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