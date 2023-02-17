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Песков заявил о должном уровне защищенности Путина во время послания

Ведомости

Президент России Владимир Путин будет защищен на должном уровне от вирусов во время послания Федеральному собранию 21 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На брифинге журналисты спросили Пескова, насколько президент будет защищен во время послания Федеральному собранию, отметив что порядка 20 депутатов Госдумы находятся на больничном.

«Он [Путин] будет защищен на должном уровне. Люди болеют – нужно сидеть дома, болеть – это совершенно нормально. Конечно, гораздо хуже это прийти больным и кого-то заражать. Все должны здесь соблюдать такую самостоятельную ответственность, чувство ответственности за свое здоровье и за здоровье коллег», – заявил представитель Кремля.

По его словам, необходимые меры санитарной и эпидемиологической безопасности принимаются.

Ранее депутат Госдумы (КПРФ) Денис Парфенов сообщил, что парламентариев уведомили о необходимости пройти тестирование на COVID-19 в преддверии послания президента Федеральному собранию.

О том, что участники встречи с президентом должны проходить карантин, СМИ писали еще в 2020 г. В частности, издание «Проект» (издание признали «нежелательным» в России), в сентябре утверждало, что Кремль ввел двухнедельную изоляцию для всех, кто должен встречаться с президентом. Песков тогда заявил, что карантин проходят не все, и это зависит «от ситуации и человека».

Президент огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По словам Пескова, глава государства сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.

Песков также отмечал, что заложенный федеральными телеканалами час на трансляцию послания президента – это формальность. Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собранию федеральные каналы, в частности «Первый канал», «Россия 1», НТВ, покажут 21 февраля в 12:00 мск. Это следовало из их телепрограмм. На послание заложен час – с 12:00 до 13:00 мск. После чего на телеканалах начнутся следующие программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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