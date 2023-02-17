Песков заявил о должном уровне защищенности Путина во время послания

О том, что участники встречи с президентом должны проходить карантин, СМИ писали еще в 2020 г. В частности, издание «Проект» (издание признали «нежелательным» в России), в сентябре утверждало, что Кремль ввел двухнедельную изоляцию для всех, кто должен встречаться с президентом. Песков тогда заявил, что карантин проходят не все, и это зависит «от ситуации и человека».