Депутаты Госдумы пройдут тестирование на COVID-19 перед посланием президента
Депутатов Государственной думы уведомили о необходимости пройти тестирование на COVID-19 в ближайшие дни – 14, 16 и 20 февраля, сообщил депутат Госдумы (КПРФ) Денис Парфенов в Telegram-канале. Данные шаги связаны с предстоящим посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметил он.
«Депутатам Госдумы разослали извещение о необходимости в ближайшие дни (14, 16 и 20 февраля) пройти тестирование на Covid-19. Очевидно, эти меры связаны с грядущим посланием Президента РФ, которое намечено на 21 февраля», – написал Парфенов.
О том, что послание российского президента Федеральному собранию состоится 21 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на прошлой неделе – 10 февраля. Путин обратится к депутатам и сенаторам в Гостином дворе. Представитель Кремля сказал, что сейчас будет формироваться список приглашенных. По его словам, есть традиционные категории приглашенных, но «из-за специфики момента» будет и новая категория.
По Конституции президент обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Последний раз послание президента было 21 апреля 2021 г. Традиционно с 2019 г. президент выступал с посланием по средам, а до этого – по четвергам. В 2022 г. послание президента не состоялось. Подготовка к нему велась в начале 2022 г., писали «Ведомости», а состояться оно должно было в феврале-марте того же года. Но работа над ним приостановилась, поскольку 21 февраля президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, а затем, 24 февраля, объявил о начале специальной военной операции на Украине.