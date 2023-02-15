В Кремле назвали формальностью заложенный телеканалами час эфира на послание Путина
Заложенный федеральными телеканалами час на трансляцию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному посланию 21 февраля – это формальность, заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Это формальность», – ответил Песков на вопрос агентства, соответствует ли такой промежуток времени ожидаемой продолжительности выступления президента или это просто формальность телепрограмм.
Ранее стало известно, что послание Путина Федеральному собрание федеральные каналы, в частности «Первый канал», «Россия 1», НТВ, покажут 21 февраля в 12:00 мск. Это следовало из их телепрограмм. На послание заложен час – с 12:00 до 13:00 мск. После чего на телеканалах начнутся следующие программы.
Президент огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства сделает акцент на «текущей ситуации».
Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.