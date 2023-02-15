Послание Путина Федеральному собранию покажут 21 февраля в полдень
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию федеральные каналы покажут 21 февраля в 12:00 мск, следует из телепрограммы. Длительность послания – час.
Послание российского президента покажут, в частности, «Первый канал», «Россия-1», НТВ. Послание продлится с 12:00 до 13:00, согласно телепрограммам. После чего на каналах начнутся следующие программы.
Президент огласит послание Федеральному Собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства сделает акцент на «текущей ситуации».
Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.