Песков: на послание Путина не пригласят представителей СМИ «недружественных стран»
Иностранные СМИ из «недружественных стран» не будут аккредитованы на послание президента РФ Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать. Они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», – заявил он.
Президент огласит послание Федеральному Собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По словам Пескова, президент сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.