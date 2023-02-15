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Песков: на послание Путина не пригласят представителей СМИ «недружественных стран»

Ведомости

Иностранные СМИ из «недружественных стран» не будут аккредитованы на послание президента РФ Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Туда будут аккредитовываться зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. Зарубежные СМИ из недружественных стран мы не будем туда приглашать. Они будут иметь возможность работать, смотря в прямом эфире трансляцию по любому каналу», – заявил он.

Президент огласит послание Федеральному Собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По словам Пескова, президент сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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