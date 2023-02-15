Песков: на послание Путина не пригласят представителей СМИ «недружественных стран»

Президент огласит послание Федеральному Собранию 21 февраля. Эта дата была объявлена 10 февраля. По словам Пескова, президент сделает акцент на «текущей ситуации». Последний раз послание Путина Федеральному собранию прошло 21 апреля 2021 г. В прошлом году, несмотря на подготовку к посланию, оно было отменено в связи с признанием Донецкой и Луганской народных республик и началом военной операции на Украине.