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Бортников опроверг гарантии безопасности визита Байдена в Киев

Ведомости

США уведомили России о визите президента США Джо Байдена в Киев, однако гарантий безопасности российская сторона не давала. Такое заявление сделал директор ФСБ Александр Бортников. Видео с ним опубликовал Telegram-канал Shot. 

«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев — по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», — заявил Бортников.

Байден посетил Киев накануне, 20 февраля. Он пояснил, что его визит приурочен к годовщине начала боевых действий в стране. Поездка демонстрирует «непоколебимую» поддержку Украины со стороны США, подчеркнул он. 

Президент США анонсировал новые санкции против «российских элит и компаний» и передачу Киеву дополнительного вооружения. Позже Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи объемом $460 млн.

Приезд Байдена в Киев заранее анонсирован не был. В Белом доме заявили, что президент США с 20 по 22 февраля посетит Польшу, подчеркнув, что он не поедет в другие страны. 

Позже советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан уточнил, что Москву уведомили о визите Байдена незадолго до его отъезда из Вашингтона. По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, американский лидер перед поездкой в Киев получил «гарантии сохранности» от российской стороны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных