Бортников опроверг гарантии безопасности визита Байдена в Киев
США уведомили России о визите президента США Джо Байдена в Киев, однако гарантий безопасности российская сторона не давала. Такое заявление сделал директор ФСБ Александр Бортников. Видео с ним опубликовал Telegram-канал Shot.
«США действительно уведомляли Россию о визите Байдена в Киев — по дипломатической линии. Гарантий его безопасности мы не давали», — заявил Бортников.
Байден посетил Киев накануне, 20 февраля. Он пояснил, что его визит приурочен к годовщине начала боевых действий в стране. Поездка демонстрирует «непоколебимую» поддержку Украины со стороны США, подчеркнул он.
Президент США анонсировал новые санкции против «российских элит и компаний» и передачу Киеву дополнительного вооружения. Позже Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи объемом $460 млн.
Приезд Байдена в Киев заранее анонсирован не был. В Белом доме заявили, что президент США с 20 по 22 февраля посетит Польшу, подчеркнув, что он не поедет в другие страны.
Позже советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан уточнил, что Москву уведомили о визите Байдена незадолго до его отъезда из Вашингтона. По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, американский лидер перед поездкой в Киев получил «гарантии сохранности» от российской стороны.