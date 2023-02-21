В МИДе назвали приезд Байдена в Киев спектаклем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спектаклем недавний визит президента США Джо Байдена в Киев и новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине, передают «РИА Новости».
«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Всё работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны», – прокомментировал Лавров визит Байдена в Киев и новый пакет военной помощи Украине.
В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет помощи общим объемом $460 млн, из которого $450 млн приходятся на военные поставки.
Уточнялось, что этот военный пакет помощи включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, которые США ранее поставили ВСУ, новые системы Javelin и радиолокаторы воздушного наблюдения. Как отмечали «РИА Новости» со ссылкой на заявление Пентагона, в него также войдут около 2000 бронебойных ракет, четыре БМП Bradley, два транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения и др.
В заявлении Блинкена также отмечалось, что еще $10 млн будут выделены на поддержание работы украинской энергетической инфраструктуры.