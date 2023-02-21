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В МИДе назвали приезд Байдена в Киев спектаклем

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спектаклем недавний визит президента США Джо Байдена в Киев и новый пакет военной помощи Соединенных Штатов Украине, передают «РИА Новости».

«Что нового в этом? Вы знаете, идет спектакль. Так он и продолжается. Всё работает именно в этом ключе, с точки зрения наших западных коллег бывших и с точки зрения спасения нацистского режима. Попытки бесперспективны», – прокомментировал Лавров визит Байдена в Киев и новый пакет военной помощи Украине.

Байден приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне – 20 февраля. В ходе визита он заявил, что Украина получит от США новый пакет военной помощи на $500 млн.

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В тот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет помощи общим объемом $460 млн, из которого $450 млн приходятся на военные поставки.

Уточнялось, что этот военный пакет помощи включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, которые США ранее поставили ВСУ, новые системы Javelin и радиолокаторы воздушного наблюдения. Как отмечали «РИА Новости» со ссылкой на заявление Пентагона, в него также войдут около 2000 бронебойных ракет, четыре БМП Bradley, два транспортных средства для ремонта оборудования, мины, приборы ночного видения и др.

В заявлении Блинкена также отмечалось, что еще $10 млн будут выделены на поддержание работы украинской энергетической инфраструктуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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