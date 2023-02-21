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В ООН призвали Россию и США вернуться к выполнению СНВ-III

Ведомости

Россия и США должны вернуться к полному выполнению Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Позиция генерального секретаря всегда ясна: США и Россия должны возобновить полное выполнение ДСНВ без промедлений», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Дюжаррик отметил, что этот договор обеспечивал безопасность всего международного сообщества. Он добавил, что без контроля над ядерным вооружением мир «более опасен и нестабилен». В ООН также призвали Москву и Вашингтон немедленно вернуться к диалогу. 

При этом, уточнил Дюжаррик, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пока не планирует обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным приостановку участия РФ в СНВ-III.

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21 февраля в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Москва приняла решение приостановить участие в договоре по ядерным ракетам. После завершения обращения на портале правовой информации появился указ президента о признании утратившем силу указ от 2012 г. «О мерах по реализации внешнеполитического курса РФ», который в том числе предполагал участие России в СНВ-III.

СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Это был последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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