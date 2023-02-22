Комитет Госдумы поддержал законопроект о приостановке участия России в ДСНВ
Госдума рассмотрит сегодня, 22 февраля, законопроект о приостановлении участия России в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), следует из думской электронной базы.
Со своими докладами на заседании выступили председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и глава комитета по обороне Андрей Картаполов. Они поддержали законопроект, комитет по международным делам рекомендовал его принять, пишут «РИА Новости».
Накануне, 21 февраля, в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в СНВ-III. В тот же день он внес законопроект на рассмотрение в Госдуму. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев накануне также сообщил, что верхняя палата парламента рассмотрит законопроект в один день с Госдумой.
Глава государства сообщил, что России известно, что киевский режим предпринимал попытки нанести удар по базам стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов», – отметил Путин.
Он напомнил, что при этом в январе НАТО потребовала «вернуться к выполнению договора о СНВ», в том числе и к допуску инспекций на ядерные объекты. «Это театр абсурда какой-то», – подчеркнул Путин.
СНВ-III был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента США Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.