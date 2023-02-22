Медведев заявил, что Россия вправе защищаться любым оружием
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и речь американского лидера Джо Байдена в Польше.
Медведев назвал решение приостановить участие Москвы в СНВ-III «назревшим», и отметил его неизбежность. По его словам, к такому шагу Россию «подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране». Политик добавил, что это решение будет иметь «огромный резонанс в мире».
«Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
Комментируя речь Байдена, Медведев назвал ее «проповедью в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». По словам политика, слова президента США о защите демократии и о нежелании США нападать на Россию звучали «нечестно и нелепо». Медведев также вспомнил заявление Байдена об урегулировании конфликта «прямо сейчас» в том случае, если Россия остановит проведение спецоперации. Слова американского лидера зампред Совбеза назвал «рафинированным враньем».
«Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится», — заключил Медведев, отметив, что в этом и состоит правда.
Ранее сегодня решение приостановить участие России в СНВ-III также прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что сложившаяся ситуация стала итогом внешней политики Джо Байдена и призвал конгресс США осознать возможные последствия такой обстановки в мире.