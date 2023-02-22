Медведев заявил, что Россия вправе защищаться любым оружием

Комментируя речь Байдена, Медведев назвал ее «проповедью в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». По словам политика, слова президента США о защите демократии и о нежелании США нападать на Россию звучали «нечестно и нелепо». Медведев также вспомнил заявление Байдена об урегулировании конфликта «прямо сейчас» в том случае, если Россия остановит проведение спецоперации. Слова американского лидера зампред Совбеза назвал «рафинированным враньем».