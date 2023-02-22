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Политика

Медведев заявил, что Россия вправе защищаться любым оружием

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и речь американского лидера Джо Байдена в Польше. 

Медведев назвал решение приостановить участие Москвы в СНВ-III «назревшим», и отметил его неизбежность. По его словам, к такому шагу Россию «подтолкнула война, объявленная США и другими странами НАТО нашей стране». Политик добавил, что это решение будет иметь «огромный резонанс в мире». 

«Всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале. 

Комментируя речь Байдена, Медведев назвал ее «проповедью в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм». По словам политика, слова президента США о защите демократии и о нежелании США нападать на Россию звучали «нечестно и нелепо». Медведев также вспомнил заявление Байдена об урегулировании конфликта «прямо сейчас» в том случае, если Россия остановит проведение спецоперации. Слова американского лидера зампред Совбеза назвал «рафинированным враньем».

«Если Россия остановит СВО, не добившись победы, — России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму — война закончится», — заключил Медведев, отметив, что в этом и состоит правда.

Ранее сегодня решение приостановить участие России в СНВ-III также прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что сложившаяся ситуация стала итогом внешней политики Джо Байдена и призвал конгресс США осознать возможные последствия такой обстановки в мире. 

В ходе послания Федеральному собранию 21 февраля Путин заявил, что Москва приняла решение приостановить участие в договоре по ядерным ракетам. Позже он внес в Госдуму соответствующий законопроект. Сегодня, 22 февраля, документ рассмотрят в Госдуме и Совете Федерации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных