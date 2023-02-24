Губернатор Куйвашев назвал «беспределом» вмешательство Пригожина в дела региона
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ответ на критику со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о недостаточной поддержке спецоперации назвал «беспределом» вмешательство бизнесмена во внутренние дела региона. Об этом сообщает портал 66.ru.
22 февраля пресс-служба компании «Конкорд» Пригожина опубликовала в своей группе в соцсети «ВКонтакте» комментарий предпринимателя по поводу поддержки спецоперации со стороны регионов. «Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину. <…> Понятно, что в ряде регионов есть просто форменный беспредел на местах. Например, в Екатеринбурге есть скандальная история с Музеем истории города», – цитирует «Конкорд» Пригожина.
В комментарии 66.ru Куйвашев отметил, что бизнесмен опять не смог пройти мимо Свердловской области и уже не знает, к чему придраться и как обидеть регион. «Беспредел», Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», – сказал губернатор.
В декабре 2022 г. общественное движение «Зов народа» попросило Следственный комитет провести проверку в отношении нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева из-за того, что он якобы придерживается антивоенной позиции и распространяет фейки о ЧВК «Вагнер». Позднее Пригожин призвал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить Пушкарева. В конце января 2023 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал директора Музея истории города на 30 000 руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
Позже Пригожин ответил на заявление Куйвашева, подвергнув его резкой критике. «Вокруг тебя — сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав твое имя, плюются в твою сторону. Любой боец ЧВК «Вагнер», приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ты», – заявил он через пресс-службу.
Также Пригожин отметил, что «перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 г.», то есть после начала спецоперации. Россия в настоящее время находится в трудном положении, «потому что есть такие региональные бюрократы, как ты», подчеркнул он, говоря о главе Свердловской области.