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Губернатор Куйвашев назвал «беспределом» вмешательство Пригожина в дела региона

Ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ответ на критику со стороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о недостаточной поддержке спецоперации назвал «беспределом» вмешательство бизнесмена во внутренние дела региона. Об этом сообщает портал 66.ru.

22 февраля пресс-служба компании «Конкорд» Пригожина опубликовала в своей группе в соцсети «ВКонтакте» комментарий предпринимателя по поводу поддержки спецоперации со стороны регионов. «Например, в ЯНАО или в Свердловской области, где местные администрации отказываются с почестями хоронить бойцов, погибших за Родину. <…> Понятно, что в ряде регионов есть просто форменный беспредел на местах. Например, в Екатеринбурге есть скандальная история с Музеем истории города», – цитирует «Конкорд» Пригожина.

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В комментарии 66.ru Куйвашев отметил, что бизнесмен опять не смог пройти мимо Свердловской области и уже не знает, к чему придраться и как обидеть регион. «Беспредел», Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», – сказал губернатор.

В декабре 2022 г. общественное движение «Зов народа» попросило Следственный комитет провести проверку в отношении нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева из-за того, что он якобы придерживается антивоенной позиции и распространяет фейки о ЧВК «Вагнер». Позднее Пригожин призвал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова уволить Пушкарева. В конце января 2023 г. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал директора Музея истории города на 30 000 руб. по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

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Позже Пригожин ответил на заявление Куйвашева, подвергнув его резкой критике. «Вокруг тебя — сплошные либеральные и ЛГБТ-скандалы. Мобилизованные, услышав твое имя, плюются в твою сторону. Любой боец ЧВК «Вагнер», приехавший из свердловской колонии, может лучше управлять регионом, чем ты», – заявил он через пресс-службу.

Также Пригожин отметил, что «перестал быть бизнесменом 24 февраля 2022 г.», то есть после начала спецоперации. Россия в настоящее время находится в трудном положении, «потому что есть такие региональные бюрократы, как ты», подчеркнул он, говоря о главе Свердловской области.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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