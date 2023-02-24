Губернатор Куйвашев назвал «беспределом» вмешательство Пригожина в дела региона

В комментарии 66.ru Куйвашев отметил, что бизнесмен опять не смог пройти мимо Свердловской области и уже не знает, к чему придраться и как обидеть регион. «Беспредел», Евгений, — это то, что ты суешь нос в региональное управление и кадровую политику. Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем. Все должны заниматься своим делом. Вы стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», – сказал губернатор.