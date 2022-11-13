Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Беглова на госизмену
Глава холдинга «Конкорд» и организатор частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Пригожина.
«Юридическая служба компании «Конкорд» информирует, что сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена)», — говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что детали заявления предпринимателя «не разглашаются».
Евгений Пригожин ранее уже выступал с заявлением против губернатора Санкт-Петербурга. 31 октября бизнесмен обвинил Беглова в организации преступного сообщества «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».
«Коррупция касается большинства сфер жизнедеятельности города, в заявлении они все перечислены, – приводила слова Пригожина пресс-служба «Конкорда». – В преступных схемах, помимо губернатора, задействовано большое количество лиц. Структуру бюджета в данном заявлении мы специально не анализировали. Объем заявления – около 30 печатных листов».
Конфликт между Пригожиным и Бегловым вышел в медиаплоскость в начале года. Петербургские СМИ связывают с Пригожиным серию видеоклипов Сергея Шнурова, в которых критикуется и высмеивается губернатор. Атака бизнесмена на Смольный может быть связана с разногласиями по ряду крупных проектов, считают эксперты.