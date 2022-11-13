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Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Беглова на госизмену

Ведомости

Глава холдинга «Конкорд» и организатор частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по статье о госизмене. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Пригожина.

«Юридическая служба компании «Конкорд» информирует, что сегодня в Генеральную прокуратуру РФ и Департамент военной контрразведки ФСБ России Евгением Викторовичем Пригожиным было направлено заявление с просьбой проверить губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова по статье 275 УК РФ (Государственная измена)», — говорится в заявлении.  

В пресс-службе добавили, что детали заявления предпринимателя «не разглашаются».

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Евгений Пригожин ранее уже выступал с заявлением против губернатора Санкт-Петербурга. 31 октября бизнесмен обвинил Беглова в организации преступного сообщества «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».

«Коррупция касается большинства сфер жизнедеятельности города, в заявлении они все перечислены, – приводила слова Пригожина пресс-служба «Конкорда». – В преступных схемах, помимо губернатора, задействовано большое количество лиц. Структуру бюджета в данном заявлении мы специально не анализировали. Объем заявления – около 30 печатных листов».

Конфликт между Пригожиным и Бегловым вышел в медиаплоскость в начале года. Петербургские СМИ связывают с Пригожиным серию видеоклипов Сергея Шнурова, в которых критикуется и высмеивается губернатор. Атака бизнесмена на Смольный может быть связана с разногласиями по ряду крупных проектов, считают эксперты. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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