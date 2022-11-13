Пригожин попросил Генпрокуратуру проверить губернатора Беглова на госизмену

Конфликт между Пригожиным и Бегловым вышел в медиаплоскость в начале года. Петербургские СМИ связывают с Пригожиным серию видеоклипов Сергея Шнурова, в которых критикуется и высмеивается губернатор. Атака бизнесмена на Смольный может быть связана с разногласиями по ряду крупных проектов, считают эксперты.