Полянский рассказал о жалобах ряда стран из-за голосования по резолюции ООН
Представители некоторых развивающихся стран пожаловались на западные государства из-за давления в ходе голосования по антироссийской резолюции, которую Генассамблея ООН приняла 23 февраля. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.
23 февраля Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины и ее союзников к годовщине военной операции. Документ требует полного вывода российской армии с территории Украины и прекращения боевых действий. Полянский напомнил, что за резолюцию проголосовала 141 страна, и назвал такой результат «неплохим», однако текст документа для этого, по его словам, пришлось «скруглить» и «выхолостить до размытых банальностей», а методы были «ковбойскими».
«Коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников «за глаза», просили не обижаться и войти в положение», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
По его словам, с подачи «давно уже переставшего делать даже видимость объективности и беспристрастности» председателя ГА ООН Чабы Кереши за сорок минут до обеденного перерыва заседание прервали и продолжили через два часа.
«За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук. Осадочек неприятный остался у всех… поэтому данный продукт тоже особо не попиаришь!» – заявил Полянский.
До принятия резолюции западные страны постарались убрать «острые углы» из текста проекта, они делали это с целью заручиться широкой поддержкой, заявил ранее зампостпреда России при ООН. Он отмечал, что западные политики намерены сделать из годовщины начала спецоперации «информповод для новых нападок на Россию» и доказать, что Москва изолирована в ООН.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал этот проект «однобоким и оторванным от реальности», а также «антироссийским и вредоносным». Резолюцию на голосовании не поддержали семь государств: Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Эритрея, 32 страны, в том числе Китай, Индия, Армения, Казахстан и Иран, воздержались.