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ВСС: папа Римский призвал русских и украинцев простить друг друга

Ведомости

Папа римский Франциск в Прощеное воскресенье попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, и призвал россиян и украинцев простить друг друга и начать диалог, сообщил «РИА Новости» председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с понтификом.

«Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей», — сказал агентству Севастьянов.

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В октябре прошлого года понтифик призвал президентов России и Украины положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу. До этого он говорил, что поставки оружия на Украину морально допустимы, поскольку речь идет об обороне страны. В ноябре стало известно об участии папы Римского в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных (или их обмен) осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск.

18 декабря в интервью ABC Франциск заявил, что боевые действия на Украине являются мировой войной, и подчеркнул, что «много рук мешают котел войны». 25 декабря в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане он призвал прекратить конфликт на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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