ВСС: папа Римский призвал русских и украинцев простить друг друга
Папа римский Франциск в Прощеное воскресенье попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, и призвал россиян и украинцев простить друг друга и начать диалог, сообщил «РИА Новости» председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, который поддерживает переписку с понтификом.
«Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель — это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей», — сказал агентству Севастьянов.
В октябре прошлого года понтифик призвал президентов России и Украины положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу. До этого он говорил, что поставки оружия на Украину морально допустимы, поскольку речь идет об обороне страны. В ноябре стало известно об участии папы Римского в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных (или их обмен) осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск.
18 декабря в интервью ABC Франциск заявил, что боевые действия на Украине являются мировой войной, и подчеркнул, что «много рук мешают котел войны». 25 декабря в своем традиционном рождественском обращении Urbi et Orbi («Граду и миру») на площади Святого Петра в Ватикане он призвал прекратить конфликт на Украине, а также вспомнить о всех затяжных конфликтах в других странах.