ВСС: папа Римский призвал русских и украинцев простить друг друга

В октябре прошлого года понтифик призвал президентов России и Украины положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу. До этого он говорил, что поставки оружия на Украину морально допустимы, поскольку речь идет об обороне страны. В ноябре стало известно об участии папы Римского в обмене пленных с российской и украинской сторон. Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что освобождение российской стороной украинских пленных (или их обмен) осуществляются с учетом списков, которые регулярно предоставляет папа Франциск.