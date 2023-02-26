Москалькова заявила, что ЕС отказал ей в праве доносить правозащитную позицию РФ
Попавшая под новые санкции Евросоюза уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что европейские страны отказали ей в праве доносить правозащитную позицию России и бороться за права соотечественников. США и ЕС заинтересованы в эскалации конфликта, говорится в комментарии на сайте омбудсмена.
25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых – ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. Помимо Москальковой в новый пакет санкций включили председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерия Фадеева и других членов СПЧ. Как заявила омбудсмен, введение этих санкций является «еще одним свидетельством бессилия США и стран ЕС, их заинтересованности в эскалации конфликта».
По ее словам, экономические меры против России не дали эффекта, не достигли результата и ограничения, «направленные на запрет русской культуры, демонстрации достижений России в области спорта, науки и образования, на профессиональную журналистскую деятельность».
«Теперь пришла очередь органа государственной правозащиты. Фактически мне, как уполномоченному по правам человека в РФ, отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов нашу правозащитную позицию, бороться за права соотечественников, в том числе за право на свободное передвижение, право пользоваться родным языком, своим имуществом, на свободу слова и т. д.», – говорится в заявлении Москальковой.
Она добавила, что «господ из ЕС коробит правда о многолетнем геноциде жителей Донбасса и крымчан», поэтому эти страны делают все, чтобы «не дать услышать правду» своим гражданам.
«Эти действия нарушают Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты. Они перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию, которая позволяла нам реально помогать людям», – заявила омбудсмен.
О том, что Москалькову могут включить в очередной пакет санкций, ранее сообщил портал EUobserver. Уточнялось, что ей и другим россиянам, против которых введут ограничения, грозит запрет на выдачу виз и заморозка активов.