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Москалькова заявила, что ЕС отказал ей в праве доносить правозащитную позицию РФ

Ведомости

Попавшая под новые санкции Евросоюза уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что европейские страны отказали ей в праве доносить правозащитную позицию России и бороться за права соотечественников. США и ЕС заинтересованы в эскалации конфликта, говорится в комментарии на сайте омбудсмена.

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых – ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. Помимо Москальковой в новый пакет санкций включили председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерия Фадеева и других членов СПЧ. Как заявила омбудсмен, введение этих санкций является «еще одним свидетельством бессилия США и стран ЕС, их заинтересованности в эскалации конфликта».

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По ее словам, экономические меры против России не дали эффекта, не достигли результата и ограничения, «направленные на запрет русской культуры, демонстрации достижений России в области спорта, науки и образования, на профессиональную журналистскую деятельность».

«Теперь пришла очередь органа государственной правозащиты. Фактически мне, как уполномоченному по правам человека в РФ, отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов нашу правозащитную позицию, бороться за права соотечественников, в том числе за право на свободное передвижение, право пользоваться родным языком, своим имуществом, на свободу слова и т. д.», – говорится в заявлении Москальковой.

Она добавила, что «господ из ЕС коробит правда о многолетнем геноциде жителей Донбасса и крымчан», поэтому эти страны делают все, чтобы «не дать услышать правду» своим гражданам. 

«Эти действия нарушают Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты. Они перечеркивают и демократический диалог, и правозащитную дипломатию, которая позволяла нам реально помогать людям», – заявила омбудсмен.

О том, что Москалькову могут включить в очередной пакет санкций, ранее сообщил портал EUobserver. Уточнялось, что ей и другим россиянам, против которых введут ограничения, грозит запрет на выдачу виз и заморозка активов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных