Москалькова заявила, что ЕС отказал ей в праве доносить правозащитную позицию РФ

25 февраля Евросоюз ввел в действие десятый пакет санкций в отношении России, в числе которых – ограничения для 87 физических и 34 юридических лиц. Помимо Москальковой в новый пакет санкций включили председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерия Фадеева и других членов СПЧ. Как заявила омбудсмен, введение этих санкций является «еще одним свидетельством бессилия США и стран ЕС, их заинтересованности в эскалации конфликта».