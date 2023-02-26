В Белом доме вновь исключили возможность поставок Киеву истребителей
Президент США Джо Байден сейчас исключает необходимость поставок Украине истребителей F-16, сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Президент Байден был очень четок в своем заявлении о том, что он исключает (необходимость поставок истребителей) прямо сейчас», – ответил Салливан на вопрос CNN о возможности поставок истребителей в будущем (цитата по «РИА Новости»).
Байден ранее говорил, что Вашингтон не собирается поставлять Киеву истребители F-16. По данным источника Politico, американские власти сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». Аналогичную позицию занял и Берлин. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. 10 февраля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что Украина направила стране запрос на поставку истребителей F-16. Тогда она отмечала, что данную просьбу нелегко выполнить. По ее словам, стране необходимо обсудить доступность истребителей с США и другими союзниками.
Среди ярых сторонников идеи отправки истребителей на Украину упоминаются страны Балтии. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что «положительные сигналы» по этому вопросу подает Польша, однако позже президент Анджей Дуда заявил, что власти страны не будут передавать истребители F-16 Украине. У республики недостаточно истребителей для передачи Украине, поясняли позднее в минобороны.
В середине февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки военных самолетов Киеву не являются срочным вопросом, но дискуссии по данному вопросу продолжаются. О том, что поставки истребителей не стоят на повестке дня, говорил также верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
На этой неделе Джейк Салливан, объявляя о выделении Киеву нового пакета помощи на $2 млрд, заявил, что потенциальные поставки истребителей F-16 являются вопросом долгосрочной, а не краткосрочной обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в конце января заявил, что Украине необходимы поставки западных дальнобойных ракет и самолетов. Позже советник офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина ведет переговоры с западными странами по поводу передачи стране авиации и дальнобойных ракет.
Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях отправки продвинутого западного вооружения на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что передача вооружения кардинально ситуацию не изменит, однако «добавит проблем» для Украины.