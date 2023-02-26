В Белом доме вновь исключили возможность поставок Киеву истребителей

Байден ранее говорил, что Вашингтон не собирается поставлять Киеву истребители F-16. По данным источника Politico, американские власти сообщили представителям Киева, что отправка истребителей «на данный момент невозможна». Аналогичную позицию занял и Берлин. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможность поставок самолетов Украине. 10 февраля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что Украина направила стране запрос на поставку истребителей F-16. Тогда она отмечала, что данную просьбу нелегко выполнить. По ее словам, стране необходимо обсудить доступность истребителей с США и другими союзниками.