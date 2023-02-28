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Посол Антонов: США годами нарушали центральные положения ДСНВ

Ведомости

Вашингтон уже многие годы существенно нарушает центральные положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), касающиеся количества таких вооружений, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Невозможно оспаривать и тот факт, что Вашингтон многие годы существенным образом нарушает центральные положения Договора о количественных ограничениях СНВ. Следуя не согласованной с Россией процедуре, объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи», – приводит его слова Telegram-канал российского посольства.

Свыше сотни таких ракет и бомбардировщиков были нелегитимно выведены из-под засчета по ДСНВ, утверждает посол, а российским инспекторам не позволили проверить результаты проведенного «переоборудования». Решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ Антонов назвал единственно верным, заявив, что США необходимо «пересмотреть агрессивную антироссийскую политику» для возвращения к полноценному функционированию договора.

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По оценке Антонова, Вашингтону давно следовало бы ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), будь США ответственной ядерной державой. Именно по вине американской стороны этот договор так и не вступил в силу, считает дипломат.

ДСНВ был заключен в 2011 г. и продлен в январе 2021 г. на пять лет до 2026 г. Он предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1500 единиц.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в СНВ-III. По его словам, Россия не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, если будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может вернуться к приостановленной 32 года назад практике испытаний ядерного оружия, если их возобновят США (не проводят их с 1992 г.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных