Посол Антонов: США годами нарушали центральные положения ДСНВ
Вашингтон уже многие годы существенно нарушает центральные положения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), касающиеся количества таких вооружений, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Невозможно оспаривать и тот факт, что Вашингтон многие годы существенным образом нарушает центральные положения Договора о количественных ограничениях СНВ. Следуя не согласованной с Россией процедуре, объявляет пусковые установки БРПЛ и тяжелые бомбардировщики неспособными осуществлять ядерные задачи», – приводит его слова Telegram-канал российского посольства.
Свыше сотни таких ракет и бомбардировщиков были нелегитимно выведены из-под засчета по ДСНВ, утверждает посол, а российским инспекторам не позволили проверить результаты проведенного «переоборудования». Решение Москвы о приостановке участия в ДСНВ Антонов назвал единственно верным, заявив, что США необходимо «пересмотреть агрессивную антироссийскую политику» для возвращения к полноценному функционированию договора.
По оценке Антонова, Вашингтону давно следовало бы ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), будь США ответственной ядерной державой. Именно по вине американской стороны этот договор так и не вступил в силу, считает дипломат.
ДСНВ был заключен в 2011 г. и продлен в январе 2021 г. на пять лет до 2026 г. Он предусматривает ограничение развернутых носителей стратегических ядерных сил в количестве 700 единиц, а боезарядов для них – в 1500 единиц.
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Россией участия в СНВ-III. По его словам, Россия не разрывает соглашение и готова вернуться в него при условии, если будет учтен ядерный потенциал Франции и Великобритании, входящих в НАТО. Кроме того, Москва может вернуться к приостановленной 32 года назад практике испытаний ядерного оружия, если их возобновят США (не проводят их с 1992 г.).