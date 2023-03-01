Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за украинских флагов в здании вуза
Министерство науки и высшего образования назначило проверку Российского университета дружбы народов (РУДН) из-за появления украинских флагов в здании вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Константина Могилевского.
«По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны», — заявил он.
Могилевский подчеркнул недопустимость размещения флагов государства, «во главе которого сегодня стоит неонацистский режим». По его словам, это не связано с популяризацией «настоящей малороссийской культуры». В то же время, добавил замминистра, нужно поддерживать украинских студентов, которые учатся в российских вузах, поскольку они оказались в непростой ситуации.
Ранее ряд Telegram-каналов, в частности Readovka и «Говорит Москва», сообщили, что в РУДН рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества вывесили флаги Украины. По данным Telegram-каналов, в вузе проходила выставка земляческих организаций вуза, мероприятие было согласовано с администрацией РУДН.
28 февраля в студенческом совете заявили, что университет «отстаивает позицию взаимоуважения и чтит традиции народов из более чем 150 стран, чьи студенты обучаются в РУДН». Студенты отметили, что реакция пользователей соцсетей на выставку «не порождает никаких эмоций, кроме ужаса и непонимания». В письме уточняется, что на мероприятии также была представлена атрибутика Грузии, Молдавии, Сербии и других стран.