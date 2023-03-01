Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за украинских флагов в здании вуза

28 февраля в студенческом совете заявили, что университет «отстаивает позицию взаимоуважения и чтит традиции народов из более чем 150 стран, чьи студенты обучаются в РУДН». Студенты отметили, что реакция пользователей соцсетей на выставку «не порождает никаких эмоций, кроме ужаса и непонимания». В письме уточняется, что на мероприятии также была представлена атрибутика Грузии, Молдавии, Сербии и других стран.