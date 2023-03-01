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Минобрнауки проведет проверку в РУДН из-за украинских флагов в здании вуза

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Министерство науки и высшего образования назначило проверку Российского университета дружбы народов (РУДН) из-за появления украинских флагов в здании вуза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Константина Могилевского. 

«По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны», — заявил он. 

Могилевский подчеркнул недопустимость размещения флагов государства, «во главе которого сегодня стоит неонацистский режим». По его словам, это не связано с популяризацией «настоящей малороссийской культуры». В то же время, добавил замминистра, нужно поддерживать украинских студентов, которые учатся в российских вузах, поскольку они оказались в непростой ситуации.

Ранее ряд Telegram-каналов, в частности Readovka и «Говорит Москва», сообщили, что в РУДН рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества вывесили флаги Украины. По данным Telegram-каналов, в вузе проходила выставка земляческих организаций вуза, мероприятие было согласовано с администрацией РУДН.

28 февраля в студенческом совете заявили, что университет «отстаивает позицию взаимоуважения и чтит традиции народов из более чем 150 стран, чьи студенты обучаются в РУДН». Студенты отметили, что реакция пользователей соцсетей на выставку «не порождает никаких эмоций, кроме ужаса и непонимания». В письме уточняется, что на мероприятии также была представлена атрибутика Грузии, Молдавии, Сербии и других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных