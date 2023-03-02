Усс призвал к решительности для движения Сибири в восточном направлении

В рамках форума уже были подписаны десятки новых соглашений между региональными властями и компаниями. Соглашения о сотрудничестве с пятью красноярскими компаниями подписал Сбербанк, а авиакомпания «Красавиа» и Уральский завод гражданской авиации договорились о поставке 20 самолетов. В частности, вице-премьер Виктория Абрамченко во время выступления на КЭФ рассказала, что в Сибири могут быть реализованы более 200 инвестпроектов, которые способны привлечь в экономику 7 трлн руб. к 2030 г.