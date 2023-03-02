Газета
Политика

Усс призвал к решительности для движения Сибири в восточном направлении

Ведомости

Губернатор Красноярского края Александр Усс на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) заявил, что нужно проявлять «решительность и смелость» в движении Сибири в восточном направлении. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Учитывая необходимость перейти от слов к делу в плане движения на Восток, нам нужен не инерционный сценарий, нам нужен рывок. Мы можем сделать это уже сейчас. Речь идет о переходе от сырьевой направленности региона к созданию большого количества обрабатывающих высокотехнологичных производств», – сказал Усс.

«Драйвером» такого перехода должны стать предприятия – сырьевые лидеры региона. «Моё личное убеждение – в кризисных ситуациях роль государства должна возрастать. <...> Говоря о стратегии развития Сибири, нам нужно проявлять смелость, решительность в поиске новых рычагов, которые обеспечат движение в восточном направлении», – заявил он.

Ключевой показатель, который демонстрирует рост экономики, по словам губернатора, это индекс промышленного производства, – по его словам, в Красноярском крае он вырос на 3%. В частности, власти края фиксируют высокий уровень инвестиционной активности.

КЭФ-2023 проходит с 1 по 3 марта. В нем участвует представители 24 субъектов России, 11 иностранных государств и 16 международных организаций. Традиционно тематикой форума является развитие Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации.

Ранее по теме: Путин поприветствовал участников Красноярского экономического форума

В рамках форума уже были подписаны десятки новых соглашений между региональными властями и компаниями. Соглашения о сотрудничестве с пятью красноярскими компаниями подписал Сбербанк, а авиакомпания «Красавиа» и Уральский завод гражданской авиации договорились о поставке 20 самолетов. В частности, вице-премьер Виктория Абрамченко во время выступления на КЭФ рассказала, что в Сибири могут быть реализованы более 200 инвестпроектов, которые способны привлечь в экономику 7 трлн руб. к 2030 г.

Ранее по теме: Объем частных инвестиций в экономику Сибири может составить 7 трлн рублей к 2030 году

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных