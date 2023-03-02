Усс призвал к решительности для движения Сибири в восточном направлении
Губернатор Красноярского края Александр Усс на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) заявил, что нужно проявлять «решительность и смелость» в движении Сибири в восточном направлении. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Учитывая необходимость перейти от слов к делу в плане движения на Восток, нам нужен не инерционный сценарий, нам нужен рывок. Мы можем сделать это уже сейчас. Речь идет о переходе от сырьевой направленности региона к созданию большого количества обрабатывающих высокотехнологичных производств», – сказал Усс.
«Драйвером» такого перехода должны стать предприятия – сырьевые лидеры региона. «Моё личное убеждение – в кризисных ситуациях роль государства должна возрастать. <...> Говоря о стратегии развития Сибири, нам нужно проявлять смелость, решительность в поиске новых рычагов, которые обеспечат движение в восточном направлении», – заявил он.
Ключевой показатель, который демонстрирует рост экономики, по словам губернатора, это индекс промышленного производства, – по его словам, в Красноярском крае он вырос на 3%. В частности, власти края фиксируют высокий уровень инвестиционной активности.
КЭФ-2023 проходит с 1 по 3 марта. В нем участвует представители 24 субъектов России, 11 иностранных государств и 16 международных организаций. Традиционно тематикой форума является развитие Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации.
В рамках форума уже были подписаны десятки новых соглашений между региональными властями и компаниями. Соглашения о сотрудничестве с пятью красноярскими компаниями подписал Сбербанк, а авиакомпания «Красавиа» и Уральский завод гражданской авиации договорились о поставке 20 самолетов. В частности, вице-премьер Виктория Абрамченко во время выступления на КЭФ рассказала, что в Сибири могут быть реализованы более 200 инвестпроектов, которые способны привлечь в экономику 7 трлн руб. к 2030 г.